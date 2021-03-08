ExitMan 考驗反應力的超刺激即時迴避遊戲（iPhone, Android）

你按過了!

緊急逃生門標示上的小綠人大家應該都很熟悉吧？永遠都是停留在一副準備跑出門的姿勢，盡責的告訴大家，往這邊跑就可以逃出！不過在「ExitMan」這款遊戲中的小綠人可是真的會跑起來唷！

它是一款考驗玩家反應能力的即時迴避遊戲，，

小綠人必須在天花板降下之前移動到空隙之中，若能剛好停留在空隙的正中心就可以獲得金幣獎勵，但在快速的遊戲時間當中，能逃到安全的位置才是首要任務，金幣什麼的就有緣再說了。

遊戲的操縱方式很簡單，只需要點擊螢幕的左右兩側就可以控制小綠人的方向，關卡進行的速度很快，只有幾秒的時間可以移動，一旦有所遲疑，來不及到安全的位置被天花板夾到的話，該回合的挑戰即結束，玩起來相當刺激哦！

除了最剛開始的無限模式外，還有線上雙人對戰模式、百人生存模式與任務關卡模式可以玩，絕對玩不膩！而遊戲中所賺得的金幣，可以用來轉扭蛋隨機解鎖更多像是女傭、棒球員、醫生、芭蕾舞者、相撲選手等不同造型的小綠人，讓遊戲玩起來更有趣！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：ExitMan
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：ishii yoshihiro / パン＠ブルークリエイター
  • 官方網站：http://pannn.sakura.ne.jp/ExitMan.html
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用（部份模式需連網）
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    一開啟遊戲就會進行玩法教學，點擊畫面左右兩側就可以操控小綠人的位置。



    接著就可以練習將小綠人移動到空隙位置。



    數秒之後，天花板就會降下，成功躲到空隙就可以安全的再進行下一關。



    若可以剛好停留在空隙正中心（黃色區塊）的位置，就可以賺到一枚金幣。



    但如果來不及跑到空隙或是跑過頭了，就會被天花板壓到而失敗哦！



    當金幣存到一個程度的時候，就可以到首頁左上角點入「衣架」，這邊可花 200 枚或 500 枚金幣來轉扭蛋，可隨機解鎖各種不同造型的小綠人。



    在首頁下方則會陸續解鎖不同的遊戲模式，雙人與百人模式需要網路連線才可玩。



    雙人模式會隨機配對線上玩家，一起在同一個空間中比賽，撐最久的人就是最後的贏家。



    百人模式則是會集合 100 位玩家一起進行遊戲，每過一關就可以看到下方的小綠人越來越少，一樣可以撐到最後就是大贏家，但如果不幸中途失敗，就直接 Game Over 了，可以看到自已是第幾名離場的。



    最後是任務關卡模式，每一個任務都有五個關卡，可以完成五關即可拿到右側的大獎。

    最後更新：03-08, 2021 下午 5:30

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