「99 Bricks Wizard Academy」施展魔法堆疊不倒的俄羅斯方塊塔（iPhone, Android）

你按過了!

「99 Bricks Wizard Academy」是一款類似俄羅斯方塊的益智遊戲，加入了巫師魔法的元素，透過堆疊方塊創造各種獨一無二的巫師塔，，

在堆疊的過程當中，除了要小心思考方塊擺放的位置，避免方塊掉落外，還得小心其他的巫師來搞怪，像是方塊會突然加速，甚至還會變成巨大化，考驗著玩家的應變能力。

遊戲共設計了六種難度關卡，以塔的起始基底形狀來區分難度，不過必須在第一個關卡中達成特定的任務條件進行升級，才能解鎖更高難度的關卡。這些任務有些簡單，有些則十分的困難，例如必須不掉落方塊的狀態下，達到第二樓層，或是在不旋轉方塊的條件下，到達 500 公尺的高度等，相當有挑戰性！

在堆疊巫師塔時，可一邊賺取金幣，之後除了可用來幫角色升級技能外，還能購買權杖或是其他的造型配件，讓你的巫師角色看起來更加厲害！隨著遊戲的進行、等級的提升，還會解鎖更多的魔法，可幫助你疊出更高的巫師塔唷！

最後提醒各位，「99 Bricks Wizard Academy」可算是時間小偷型的遊戲，玩法簡單又容易上癮，請小心別過度沉迷了哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：「99 Bricks Wizard Academy」
  • 軟體語言：簡體中文,英文……等
  • 開發人員：WeirdBeard B.V.
  • 官方網站：http://99bricks.net/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 6.0 以上 / Android 2.3.3 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    點擊畫面即可進入，第一次開啟遊戲會有一些劇情可以看，然後就會進行操作教學。左右滑動可控制位置，點擊可旋轉方塊，往下滑則可加速下降，另外若掉下超過 3 個方塊，你的巫師塔就必須結束堆疊了。



    完成教學後，就可以嘗試建造自己的第一座塔了，塔的基底空間有限，可想辦法利用堆疊方式創造更大的空間，不過最重要的還是要小心別讓方塊掉落，穩穩的往上疊，「◆◆◆◆◆」是樓層分隔線，碰到線之後，下方的方塊就石化，不會再移動。



    雖然堆疊方塊塔已經不容易，但還要更小心其他的巫師出來搞怪，像是會把方塊巨大化，或是突然讓方塊加速，讓玩家措手不及！



    當第三個方塊掉落時，遊戲就會結束，此時就可以看到你所堆疊的塔的全貌。



    每一個難度等級都有不同的任務需要達成，透過完成任務可獲得星星，集滿即可升級並解鎖下一個難度。



    在遊戲中可施展魔法來幫助自己堆得更高，例如可消除放置歪斜的方塊，或是讓方塊可以疊在奇特的位置而不掉落，不過每施展一次就需扣除魔力值，當魔力用盡時就無法再使用魔法。



    在遊戲中所賺到的金幣，就可到「商店」裡進行技能的升級或是購買各種不同的造型配件囉！



    遊戲大致上就是這樣，接下來就是靠玩家們發揮堆疊的超能力，試著疊出人生的最高境界吧！

    最後更新：03-10, 2021 上午 11:53

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。