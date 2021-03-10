「99 Bricks Wizard Academy」施展魔法堆疊不倒的俄羅斯方塊塔（iPhone, Android）

「99 Bricks Wizard Academy」是一款類似俄羅斯方塊的益智遊戲，加入了巫師魔法的元素，透過堆疊方塊創造各種獨一無二的巫師塔，，

在堆疊的過程當中，除了要小心思考方塊擺放的位置，避免方塊掉落外，還得小心其他的巫師來搞怪，像是方塊會突然加速，甚至還會變成巨大化，考驗著玩家的應變能力。

遊戲共設計了六種難度關卡，以塔的起始基底形狀來區分難度，不過必須在第一個關卡中達成特定的任務條件進行升級，才能解鎖更高難度的關卡。這些任務有些簡單，有些則十分的困難，例如必須不掉落方塊的狀態下，達到第二樓層，或是在不旋轉方塊的條件下，到達 500 公尺的高度等，相當有挑戰性！

在堆疊巫師塔時，可一邊賺取金幣，之後除了可用來幫角色升級技能外，還能購買權杖或是其他的造型配件，讓你的巫師角色看起來更加厲害！隨著遊戲的進行、等級的提升，還會解鎖更多的魔法，可幫助你疊出更高的巫師塔唷！

最後提醒各位，「99 Bricks Wizard Academy」可算是時間小偷型的遊戲，玩法簡單又容易上癮，請小心別過度沉迷了哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：「99 Bricks Wizard Academy」 軟體語言：簡體中文,英文……等 開發人員：WeirdBeard B.V. 官方網站：http://99bricks.net/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 6.0 以上 / Android 2.3.3 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點擊畫面即可進入，第一次開啟遊戲會有一些劇情可以看，然後就會進行操作教學。左右滑動可控制位置，點擊可旋轉方塊，往下滑則可加速下降，另外若掉下超過 3 個方塊，你的巫師塔就必須結束堆疊了。











完成教學後，就可以嘗試建造自己的第一座塔了，塔的基底空間有限，可想辦法利用堆疊方式創造更大的空間，不過最重要的還是要小心別讓方塊掉落，穩穩的往上疊，「◆◆◆◆◆」是樓層分隔線，碰到線之後，下方的方塊就石化，不會再移動。





雖然堆疊方塊塔已經不容易，但還要更小心其他的巫師出來搞怪，像是會把方塊巨大化，或是突然讓方塊加速，讓玩家措手不及！





當第三個方塊掉落時，遊戲就會結束，此時就可以看到你所堆疊的塔的全貌。





每一個難度等級都有不同的任務需要達成，透過完成任務可獲得星星，集滿即可升級並解鎖下一個難度。





在遊戲中可施展魔法來幫助自己堆得更高，例如可消除放置歪斜的方塊，或是讓方塊可以疊在奇特的位置而不掉落，不過每施展一次就需扣除魔力值，當魔力用盡時就無法再使用魔法。









在遊戲中所賺到的金幣，就可到「商店」裡進行技能的升級或是購買各種不同的造型配件囉！





遊戲大致上就是這樣，接下來就是靠玩家們發揮堆疊的超能力，試著疊出人生的最高境界吧！