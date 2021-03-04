Wa Kingyo 讓人超放鬆的擬真金魚池（iPhone, iPad）

你按過了!

「Wa Kingyo」是一款可以在手機上欣賞金魚在池中悠游的放鬆休閒 App，搭配著真實的水聲音效，看著金魚們在水裡搖擺著圓渾可愛的身體游過來又游過去，，

感覺就超級舒壓。

用手指點擊水面或是搖擺手機，還會產生水波紋，非常適合想放空一下的時候使用，晚上睡前也可以打開來讓小金魚們陪你一起培養睡覺的氣氛，程式有提供睡眠定時器可使用，在指定時間到時，就會自動關閉程式節省電量的消耗。

池底背景的部份有 11 張圖片可選擇，誘餌也有 5 種可選配，金魚的數量可放置 1~4 隻，還能調整金魚的大小，雖然金魚的顏色只有 4 種，但提供了 10 種不同的排列組合，讓使用者可以依據個人的喜好來做調整。

偶爾可以丟些誘餌讓金魚們來吃，另外誘餌的部份還能用來裝飾池面，讓整個畫面看起來更豐富有趣，喜歡金魚的朋友可下載來試試。

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Wa Kingyo
  • 軟體語言：日文,英文
  • 開發人員：Masataka Hakozaki
  • 官方網站：https://hacoapp.com/
  • 系統支援：iOS 10.3 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載免費版付費版

 

操作畫面：

打開程式後就可以看到四隻小金魚在池中悠游，點擊可產生水波紋，也可以不時的聽到一些水聲音效。

 

點擊左下角可展開選單，有 11 種的背景圖可以選用，另外有 5 種的誘餌可搭配。

 

還可以選擇金魚的配色組合以及調整數量。

 

接著可透過滑塊調整金魚的體型大小，不過說實在的差異並不大。

 

最後可以設定 5~60 分鐘的睡眠計時器。

 

點擊右下角的圖示則可進入誘餌模式，單擊可放置魚餌，小金魚們就會靠過去吃掉。連續滑動的話，就可以用誘餌來裝飾池面，搖晃手機則可將裝飾清空。

 

最後更新：03-04, 2021 下午 5:16

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