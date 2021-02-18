數學不會寫到你會！「Math Homework Gen」加減乘除數學作業產生器

數學對許多人來說都是心中永遠的痛，不過對小學生來說，最基礎的四則運算可不能說不會就是不會啊！不會的話，，

就多多練習吧！（拍肩）

若想讓小孩多做一些數學練習題，「Math Homework Gen」這個網站可以幫上一些忙，它是一個數學作業的隨機產生器，加減乘除都有各種難度級數的題型可以選擇，像是對數字還很陌生的小一生，就有圖形類的題目可以選用。

作業張數從 1 張到最多 20 張，可依想讓小孩練習到什麼程度來做設定，選擇題型後，就會自動隨機產出符合需求的題目，並在最後一頁會放上解答，方便練習之後核對答案。在產出練習單後，可選擇直接列印，若家裡沒有印表機，也可保存為 PDF 檔，之後再到超商或影印店去印出來都很方便哦！

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網站名稱： Math Homework Gen

Math Homework Gen 網站網址：https://lewdev.github.io/apps/hw-gen/

網頁畫面：

開啟網頁後，在上方有一些功能與使用技巧可以參考一下，往下就可以看到各種的題型。不過在開始前，先設定一下練習單的張數吧！

加減乘除都有各種不同的題型可以選擇，點擊題型標題就會自動產生題目。

產出題目後，點擊右上角的「Print」。

可依需求來調整列印的頁面配置，如果家裡沒有印表機，可點開右側「目的地」的下拉選單，選擇「另存為 PDF」再按下「儲存」，之後就可以到超商或影印店列印出來。