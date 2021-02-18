Block Out 先消除「線」才能消除「方塊」的俄羅斯方塊遊戲（Android）

「Block Out」是一款玩法與俄羅斯方塊類似的遊戲，方塊們一樣都會從上方緩緩落下，但並不是將方塊填滿一排來消除，，

而是要將這些方塊上的直線或橫線連接三段以上才能消除，也就是必須先消除「線」才能消除「方塊」。

遊戲共有三種難度，在簡單等級中，只會有「紅線」，想辦法將它們連接消除，避免讓方塊疊至頂端，遊戲就能一直玩下去；中級難度則會加入「綠線」，只有把顏色相同的線段連接起來才能消除；最高難度的關卡，除了紅、綠兩種顏色外，又再加入了「藍線」，想要順利消除線段挑戰性就更高了！

消除的線段越多、連擊的次數越多，分數就會越高，雖然畫面不像經典的俄羅斯方塊那麼繽紛，但一樣相當耐玩，喜歡方塊消除類遊戲的朋友，很可以來玩看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Block Out – Line and Block Puzzle Game

Block Out – Line and Block Puzzle Game 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Daniel Maksimovich

Daniel Maksimovich 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.4 以上版本

Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Block Out」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

點擊「START」就可以選擇想要挑戰的難度等級。

開始時，方塊會從上方開始緩緩向下移動，點擊可調整方塊線條的方向，左右滑動可調整位置，向下滑動就可加速移動。在左側可看到接下來會出現的方塊樣式。將線條連接三段以上即可消除。必須將方塊上的線段都消除，方塊本人也才會被清掉。

每回合都有 3 次快速消除的機會，當發現下方的方塊沒辦法消除時，就可以考慮使用它，點擊左側的橘色「▼」它就會穿插在下一個方塊前，對準想要消除的位置，就可以將整列的方塊清除。

當方塊碰到頂端時，遊戲就會結束囉！

中級的話會有兩種顏色的線段，最高難度則有三種，真的超困難的啊！