Infinite Piano traumbaum 聽不完的鋼琴音樂播放器（iPhone, iPad）

你按過了!

想要讓心情沉靜的時候，你會傾向聽什麼類型的音樂呢？有些人會選擇古典交響曲，有些會聽水晶音樂，，

也許再搭配一些環境音，有些人則偏愛聽鋼琴音樂，在優美的琴聲之中情緒也能逐漸的感到平靜放鬆。

如果你就是喜歡聽鋼琴音樂的朋友，「Infinite Piano traumbaum」裡有可以一直聽都聽不膩的鋼琴音樂，它是一部永無止境會不斷變化的鋼琴作品，只要打開它就能聽到源源不絕的美妙音樂。

介面設計相當的單純，還有提供睡眠定時器，最長可連播 12 個小時，不過開發者有提到這個時間設定也只是大概而已，不會非常準確的在指定的時間結束播放唷！程式還有提供背景播放功能，可在播放音樂後，關閉螢幕或是繼續使用其它的 App，喜歡琴聲的朋友可以一起來試試。

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Infinite Piano traumbaum
  • 軟體語言：日文,英文……等
  • 開發人員：Afra Masuda
  • 官方網站：http://sumiisan.com/traumbaum/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.1 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「traumbaum」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

使用方法：

開啟程式後，點擊彩色圓圈即可播放音樂，再次點擊可停止。由圓圈處向下拖曳可設定睡眠定時器，時間區間從 1 分鐘到 12 個小時皆可自由選擇。

 

點擊下方的按鈕可進入設定，這邊可開啟「Play in Background」即可於背景播放。

 

依手機螢幕的深淺模式設定，程式也會自動變換明暗主題。

 

最後更新：02-18, 2021 上午 10:54

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