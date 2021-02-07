「猜字塔 – 王國」英文、韓文填字遊戲，附加字典查詢功能！（iPhone, Android）
「猜字塔 – 王國」是一款有趣的填字遊戲，有英文與韓文兩種遊戲語言可選擇，一開始的單字難度都不會很高，，
雖然每個關卡中都有標準的單字答案，但如果你可以從中拼出其它的單字，就可以獲得額外的金幣獎勵，這些在遊戲中累積的金幣可用來換取提示，在卡關時將可以助你一臂之力！
遊戲的畫風超可愛，目前共有 7 個王國等著玩家來挑戰，每過 10 關還可以獲得一個禮物盒，可升級王國，並拿到更多的金幣獎勵。在遊戲中如果有遇見不熟悉的單字，可點擊單字連結開啟網路上的英英字典，查看相關的釋義說明，曾經查詢過的單字也會被儲存在遊戲的字典庫中，之後都可以再回來複習哦！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：猜字塔 – 王國
- 軟體語言：繁體中文,英文……等
- 開發人員：MONSTER PLANET Corp.
- 官方網站：https://www.monsterplanet.co.kr/
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 10.0 以上 / Anddroid 5.0 以上版本
- 網路需求：不需網路即可使用（查字典功能需連網）
- 軟體下載：iPhone 版本、Android 版本
遊戲畫面：
遊戲的關卡以王國來區分，必須一一擊破！點擊「第一級」從第一個王國開始挑戰！
使用下方的候選字，在空格填入正確的字母即可過關。
一開始題目的單字都是使用字母數少的，初學者也很容易就可以拼出正確答案。如果可拼出非標準答案的單字，還可以獲得額外的獎勵金幣。
拼錯時，會紅色閃爍提醒。如果真的不知道怎麼拼，可以選擇要提示的空格後，點擊下方的「提示」，使用 80 枚金幣取得提示。
當通過特定關數後，就可以獲得額外的升級獎勵。
在關卡中，點擊單字可以查看目前已拼出的單字的英英釋義。
點擊下方的「星號」也可以查看目前已找出的獎金詞，點擊單字一樣可以查看英英釋義。
在遊戲首頁點擊下方的「字典」，可看到曾經在遊戲查過釋義的單字，點擊可再次查字典。
如果想玩韓文版，可點擊左上角進入設定，將「遊戲語言」切換成韓文即可。
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