「暗底亮字」自動調整網頁顏色樣式，瀏覽網頁眼睛更舒適！（Chrome, Firefox 擴充套件）

你按過了!

大多數的網頁都是以淺色背景為主，若長時間盯著這些高亮度的網頁，眼睛就可能會感到不適，，

「暗底亮字」這款瀏覽器擴充功能可自動調整各網頁的顏色樣式，將背景色變暗，讓文字的顏色變亮，讓使用者在瀏覽網頁時，眼睛可以更加舒適。

其支援 Google Chrome 與 Firefox 瀏覽器使用，安裝後就會自動啟用，除了前面提到的功能外，還可以降低網頁圖片與背景圖片的亮度以及放大字體的功能，這些設定都可以針對不同的網站各別設定，只需要做一次的調整即會自動記憶。

「暗底亮字」基本上在各網頁上都可以成功調整網頁樣式，但仍然可能會遇到無作用或運作不良的狀況，可先重新整理網頁，或是在運作不良的網頁設定不使用「暗底亮字」的相關功能。當然，為了眼睛的健康，還是要記得使用電腦一段時間後，讓眼睛休息一下，看看遠方或是綠色的植物唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇

 

使用方法：

第1步 以 Google Chrome 瀏覽器為例，開啟下載網頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。

 

第2步 之後開啟網頁時，就會自動將背景調暗，文字提亮，圖片的部份也會自動降底亮度。

 

第3步 如果發現在某些網上運作不良，可在工具列上點擊「暗底亮字」的圖示開啟設定選單，將「變更顏色功能」設定為「關閉」。在這個選單中，也可以手動調整想要的圖片亮度、背景圖片亮度以及字體大小，可選擇套用到「單一網域」或「全域設定」。

 

最後更新：02-07, 2021 上午 11:05

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