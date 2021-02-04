這隻貓太鬧了！「Nekompass」超不正經的羅盤、水平儀、角度測量器（iPhone, iPad）

手機本身就有羅盤（指南針）的功能，但是你知道嗎？羅盤竟然還可以這樣玩！「Nekompass」是一款超不認真的羅盤 App，因為裡頭有隻愛玩的貓咪，當羅盤上的球隨著方向滾動時，就會引發貓咪的好奇心，牠會開始追著、抱著、撥弄著那顆應該好好指著北邊的毛線球，讓你根本就忘了拿出羅盤要做什麼！

當你想認真的使用羅盤查詢方向時，可以把調皮的貓咪抓起來，這個時候毛線球才會正常的滾動到它該去的地方，不過當放開貓咪，而毛線球又繼續滾動時，貓咪又會忍不住的跑過去將毛線球抱住，整個超鬧的啊～～～（眼冒愛心）

而除了羅盤功能外，程式還有結合角度測量器與水平儀的功能，一樣都會有顆球在上面滾呀滾的，貓咪當然也會受不了誘惑追著球跑總之它是一款結合娛樂效果的工具類 App，但不建議在正式的場合使用就是了，除非你的客戶、上司、同事、夥伴也是愛貓一族囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Nekompass

Nekompass 軟體語言： 英文,日文

英文,日文 開發人員： Kyoko Higuchi

Kyoko Higuchi 官方網站： https://amaitorte.jp/

https://amaitorte.jp/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Nekompass」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

初次開啟程式會有一些簡單的介紹與說明，可以稍微看一下，如果不想看，直接拉到底，「OK!」給它按下去！

預設會顯示羅盤功能，貓咪原本乖乖的在中間休息，但當毛線球隨著方向滾動時，貓咪就會被吸引，抱住球、用貓掌撥球……等

當毛線球被貓咪抓住時，就無法指出正確的方向，只有把貓咪抓起來，毛線球才會恢復指向的功能

在上方還可以切換使用角度測量器與水平儀，使用的球雖然不同，但一樣都很吸引貓咪唷！

點擊左上角的按鈕可進入選單，這邊可以切換使用不同的場景，貓咪目前則只有一種，其它的就需要另外付費購買了