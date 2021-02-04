「台語 Khok 搭仔」選字即可查找台語發音，學習台語更有力！（Google Chrome 擴充套件）
在台灣大多數人學到的台語都是從長輩口耳相傳而來的，絕大部份的人甚至可能只會聽，真的要開口說就又是另一回兒事了，，
但如果你對台語的學習真的很有興趣，這款「台語 Khok 搭仔」台語查詢工具，也許可以幫助你學習哦！它是一款支援 Google Chrome 瀏覽器使用的擴充功能，安裝後，只要在網頁上選取想要查詢的字詞，就可以立即查到它的台語發音、羅馬拼音等資訊。
查詢的管道有五種，包含鬥拍字、台字田、萌典、愛台語以及找台語五大網站，其中「找台語」還可以在多個臺語辭典中選用精確或模糊搜尋。而個人覺得最實用的就是「鬥拍字」與「愛台語」的發音查詢功能，無論選擇的是台語漢字或一般的繁體字都可以查到它們的台語發音，對於一般想多學一些台語字詞的朋友來說是蠻有幫助的，其它可以更進一步研究台語漢字的寫法或釋義，就比較適合更進階的學習者囉！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：台語Khok搭仔 (臺語小幫手)
- 軟體版本：0.2
- 軟體語言：繁體中文, 英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：36.83KiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 在軟體下載頁點擊右上角的「加到 Chrome」，再按下「新增擴充功能」完成安裝。
第2步 接著在網頁上想要查詢某個字詞的台語相關資訊時，就可以在選取後，點擊「滑鼠右鍵」找到「台語 Khok 搭仔（臺語小幫手）」，即可選擇要使用的查詢工具。（這邊預設的選單語言為台語漢字，若看不習慣可到設定中修改。）
第3步 「鬥拍字」範例，點擊「▶」即可聽所選字詞的台語發音。
第4步 「愛台語」則可更多不同的說法可以參考。
第5步 「台字田」主要可研究臺語漢字的在來寫法。（好的！這我不懂，我是照抄開發者的說明）
第6步 「萌典」的話，大部份的人應該都很熟悉吧！一樣也可以查詢台語發音，還多了釋義哦！
第7步 「找台語」可一次搜尋多部臺語辭典。
第8步 如果想要調整選單的語言，可點入「台語 Khok 搭仔設定」，就能在下拉選單中選擇想要的語言囉！
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