「台語 Khok 搭仔」選字即可查找台語發音，學習台語更有力！（Google Chrome 擴充套件）

在台灣大多數人學到的台語都是從長輩口耳相傳而來的，絕大部份的人甚至可能只會聽，真的要開口說就又是另一回兒事了，，

而且雖然台語也有文字，但基本上已經很少人會使用，學習台語也不像其它的語言有那麼多垂手可得的資源，沒有師父領進門的話，要自學更加不簡單。

但如果你對台語的學習真的很有興趣，這款「台語 Khok 搭仔」台語查詢工具，也許可以幫助你學習哦！它是一款支援 Google Chrome 瀏覽器使用的擴充功能，安裝後，只要在網頁上選取想要查詢的字詞，就可以立即查到它的台語發音、羅馬拼音等資訊。

查詢的管道有五種，包含鬥拍字、台字田、萌典、愛台語以及找台語五大網站，其中「找台語」還可以在多個臺語辭典中選用精確或模糊搜尋。而個人覺得最實用的就是「鬥拍字」與「愛台語」的發音查詢功能，無論選擇的是台語漢字或一般的繁體字都可以查到它們的台語發音，對於一般想多學一些台語字詞的朋友來說是蠻有幫助的，其它可以更進一步研究台語漢字的寫法或釋義，就比較適合更進階的學習者囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 台語Khok搭仔 (臺語小幫手)

台語Khok搭仔 (臺語小幫手) 軟體版本： 0.2

0.2 軟體語言： 繁體中文, 英文

繁體中文, 英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 36.83KiB

36.83KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 在軟體下載頁點擊右上角的「加到 Chrome」，再按下「新增擴充功能」完成安裝。

第2步 接著在網頁上想要查詢某個字詞的台語相關資訊時，就可以在選取後，點擊「滑鼠右鍵」找到「台語 Khok 搭仔（臺語小幫手）」，即可選擇要使用的查詢工具。（這邊預設的選單語言為台語漢字，若看不習慣可到設定中修改。）

第3步 「鬥拍字」範例，點擊「▶」即可聽所選字詞的台語發音。

第4步 「愛台語」則可更多不同的說法可以參考。

第5步 「台字田」主要可研究臺語漢字的在來寫法。（好的！這我不懂，我是照抄開發者的說明）

第6步 「萌典」的話，大部份的人應該都很熟悉吧！一樣也可以查詢台語發音，還多了釋義哦！

第7步 「找台語」可一次搜尋多部臺語辭典。

第8步 如果想要調整選單的語言，可點入「台語 Khok 搭仔設定」，就能在下拉選單中選擇想要的語言囉！