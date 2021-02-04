「幸運轉轉盤」可自訂最多 90 格數字！抽獎、抽籤、比大小……（iPhone, iPad）
數字轉盤是一種經常可以在遊戲活動中看到的輔助道具，用途很多元，可以依照活動的設計來變換各種不同的角色，，
若你剛好需要一個數字轉盤的話，可以考慮下載「幸運轉轉盤」App 再搭配大螢幕投影，就可以營造類似的效果哦！這款轉盤 App 除了外觀設計上相當華麗外，還可以自訂所需的格數，最多 90 格。
在轉動時，可選擇順轉或逆轉，還有擬真的轉動聲與熱鬧的配樂，可以幫助炒熱現場的氣氛！另外還有多種的配色風格可以選用，最重要的是不用煩惱活動結束後，轉盤該何去何從，還能隨身攜帶，整個超方便的啊！準備規劃活動的朋友可以參考看看，平常需要決定誰洗碗、誰倒垃圾之類的問題，也可以拿出來用用唷！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：幸運轉轉盤
- 軟體語言：繁體中文,英文
- 開發人員：HUAI YIN HSU
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 13.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「幸運轉轉盤」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
操作畫面：
點擊右上角的「數字 2~90」可輸入需要的格數。
接著就可以按住左下角「逆轉」或右下角「順轉」的按鈕，放開後轉盤就會依按壓的時間進行旋轉，並在一定時間後緩緩停止獲得結果。點擊「再轉一次」即可再進行下一回合。
重覆點擊左上角的「風格 Style」，可循環切換不同的配色主題。
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