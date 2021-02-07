Laugh My App Off 英語笑話傳送機，每日給你看不完的笑話集！（iPhone, Android）

你按過了!

學英語時想來點除了課本、教科書以外的課外讀物，又不想看太多文字的話，倒是可以考慮下載像「Laugh My App Off」這樣的英語笑話 App，，

它可以設定每日的固定時間範圍內，自動傳送數則的英語笑話給你，每回只需要花個幾秒鐘的時間就可以看完一則，如果有遇到新的單字，就可以自己再查查字典認識一下，即使沒有新的單字，也可以獲得笑話本身所帶來的樂趣！

在第一次進入程式時，可以設定自己偏好的笑話類型，包含雙關語、黑色幽默、諷刺或是愚蠢的，在程式中還可以依喜好來選擇笑話的主題，例如專門提供給兒童的普級笑話或是各種的 Knock Knock 敲門笑話、運動、食物主題笑話等。

背景與文字有多種配色花樣可選擇，整體介面看起來很舒適。程式提供 iOS 與 Android 兩種版本，皆有提供桌面小工具可使用，讓你在桌面就能隨時看到笑話愉悅你的身心。笑話裡使用的單字基本上都不會太過艱深，當做學習之餘的休閒讀物還蠻不錯的哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Laugh My App Off
  • 軟體語言：英文,西班牙文
  • 開發人員：Monkey Taps
  • 官方網站：https://monkeytaps.net/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

操作畫面：

（以 iPhone 版本為例）初次使用點擊「Get started」後，可先設定每日要接收笑話通知的時間範圍與次數，接著點擊「Continue」。

 

接著會提醒有小工具可以使用，點擊「Got it!」後，就可以選擇自己偏好的笑話類型，再點擊「Continue」。

 

最後會看到付費版本的功能說明，點擊左上角的「X」即可關閉進入主畫面免費使用！

 

在主畫面上向上滑可切換下一則笑話，點擊下方的「油漆刷」可更換更多不同的背景主題。觀看廣告後即可套用新的背景主題，但有「鎖頭」圖示的代表需付費才可使用。

 

點擊左下角的「General」可指定想要使用的笑話主題，一樣也需看廣告後才可選用。

 

將桌面小工具加入後，就可以在桌面上隨時看到新的笑話囉！

 

最後更新：02-07, 2021 下午 4:24

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