你有社交障礙嗎？快來「害羞男孩」看看面對各種尷尬情境時該如何解決吧！（iPhone, iPad）
許多人都有社交障礙的問題，在一個陌生的環境裡，雖然很想與旁人聊天或是做些什麼事，，
遊戲共有 30 個關卡，每一關都有一個情境主題，每一個都有讓男孩害羞到全身脹紅的本事，有時候還會過度緊張到全身發抖倒地不起！無論是想與同學更熟悉、與心怡的女孩交談或是單純在公車上想要讓位等，各種不同的尷尬情境，玩家都要與他一起面對。
四處點擊收集道具，並觀察場景中的各種元素來找到解決的方法，每關除了成功的結局外，還有多種失敗的結局可以嘗試，所有收集到的結局圖卡都會收錄在遊戲的圖鑑當中，完成 30 個關卡最後還會有一個令人驚喜的大結局哦！喜歡此類解謎遊戲的朋友，快一起來幫助害羞男孩吧！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：害羞男孩
- 軟體語言：簡體中文,英文……等
- 開發人員：PLUSDOT Technology Limited
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 9.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「害羞男孩」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
遊戲畫面：
點擊「開始」會先進行第一關的教學，點擊場景可疑的地方，就可以推動劇情的發展。
接著再點擊收集各種可用的道具，收集的道具會放在下方，可拖曳到要使用的地方，就完成教學囉！
再次點擊「開始」就可以進入關卡列表了。從「第 2 話」開始挑戰。
每一關在右側都會有男孩的心聲可以了解一下，原來剛轉學的男孩很想與旁邊的人聊天，但不知道該怎麼做，想辦法幫幫他吧！
成功達成男孩的心願即可過關，但關卡中也有幾個失敗的結局可以嘗試收集哦！
各種情境設定都蠻有趣的，在遊戲當中也可以想想，如果是自己會怎麼做吧！
如果真的找不到最好的解決方案，可點擊上方的「提示」，看廣告後取得提示。
在關卡列表點擊右上角的「貼紙」，就可以看到所有已經收集到的結局圖卡囉！
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