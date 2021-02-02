Disposable URL 一次性檔案傳輸網址，可限制下載次數與時間！

你按過了!

透過網路傳送檔案的選擇性可說是相當多元化，可依實際使用需求選用 Email、雲端硬碟、社群軟體或是簡單的通過網頁來傳送，而本篇要介紹的「Disposable URL」就是一款可以提供更多安全性的檔案傳輸線上服務。

一般的網頁傳檔服務多是透過 P2P 的方式來傳送，，

在傳檔時，傳送方是不能將網頁關閉的，一旦關閉就會立即中斷傳輸，而「Disposable URL」所採用的方式不同，將檔案傳送至「Disposable URL」網頁後，可進一步設定下載次數與時間限制，並產生一次性的網址

將網址發送給要傳檔的對象後，對方就可以透過該網址來下載檔案，傳送方則不需保留原網頁，當超過限制的下載次數或所限定的下載時間結束時，該網址就會失去作用，無法再下載檔案。

可用來傳送 8MB 以內的檔案，格式沒有限制，不過網站大概是剛推出不久，還有些小問題，只要一次選擇兩個檔案以上，網址的產出似乎就會需要花比較久的時間，圈圈轉很久都沒有轉出來，感覺有些困擾啊～就讓我們期待站長之後的版本更新吧！但如果你只需要傳送單一的檔案，現在就可以來試試囉！

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網頁畫面：

開啟網頁後，就可以直接將檔案拖曳到框框中，或點擊「Drop your files here.」從電腦中選取要傳送的檔案。

 

接著設定下載次數與下載時間後，按下「Generate URL」。

 

下載網址產出後，就可以點擊「Copy」複製，再將網址傳送給接收檔案的對象。

 

對方打開網址後，就會看到如下圖畫面，點擊「Access files」後可看到有幾個檔案，點擊後方的「Download」就可以另開視窗將檔案下載回來囉！（依傳送的檔案類型不同，下載的方式也可能會不太一樣。）

 

最後更新：02-02, 2021 下午 4:19

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