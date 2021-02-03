「春聯」超多通用春聯、牛年專屬對聯，還可製作賀年圖卡！（Android）

再過一個星期就是令人期待又怕受傷害的農曆新年，是否已經開始為家中增添各種過節的裝飾呢？除了購買新年春聯、各種喜氣的吊飾、應景花卉外，有些朋友也會自己揮毫書寫春聯，讓新年更有自家獨特的味道！

春聯的內容重視對仗工整、平仄協調，若今年你打算自己寫春聯，又還不知道該寫什麼的話，或許可以到這款「春聯」App 來找點靈感它提供數量相當龐大的春聯內容，包含通用的春聯與牛年專屬對聯，另外還有橫聯以及其它像拆字對聯、搞笑性質的對聯或是各種主題式的對聯可以參考。

除了可直接複製使用外，程式還有提供圖卡製作的功能，可將喜歡的對聯直接製成賀年卡，有多種的主題背景、裝飾、對聯背景、字體顏色可選用，很適合在農曆新年期間分享祝福哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 春聯-對聯大全

春聯-對聯大全 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： ShenYang

ShenYang 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.4 以上版本

Android 4.4 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「春聯」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝

操作畫面：

開啟程式就可以看到各種的春聯，在上方可切換分類，最後一個「對聯大全」中又分為多種不同的主題當然最應景的還是「牛年春聯」囉！在列表中向下拖拉可隨機更新春聯的內容

找到喜歡的春聯就可以直接複製使用，或是加入收藏點擊「更多」就可以製作賀年圖卡，在圖卡下方可點擊更換主題背景、對聯背景、字體顏色以及裝飾，點擊「保存與分享」就會直接儲存到相簿中囉！