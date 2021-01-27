「表情符號板」體積輕巧、點擊即可複製使用！（Google Chrome 擴充套件）

在電腦上想要使用表情符號，大多都還是會習慣到網路上搜尋複製，再貼上使用，，

偶爾為之還好，若是經常需要使用的話，或許就可以考慮安裝像「表情符號板」這樣的瀏覽器擴充功能。

它支援 Google Chrome 瀏覽器使用，提供相當豐富的 Emoji 表情符號，體積僅 30.67KiB 與其它同類型的擴充功能相比輕巧許多，而且幾乎所有常用的、不常用的符號都可以找得到。

使用時也十分便利，在表情符號表中點擊就能自動複製到剪貼簿，直接到需要的地方按下鍵盤上的 Ctrl+V 就能貼上使用了，如果同時需要輸入多個表情符號，也可以一次選取多個，再一口氣貼上唷！在留言、發文時，適時的加上一些表情符號，可以讓你的文字更加有趣！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 表情符號板：表情符號鍵盤

表情符號板：表情符號鍵盤 軟體版本： 1.1.1

1.1.1 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 30.67KiB

30.67KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 在軟體下載頁中點擊右上角的「加到 Chrome」，再按下「新增擴充功能」完成安裝。

第2步 之後需要使用時，在網址列右側點擊「笑臉」圖示即可展開表情符號表，直接點擊即可複製使用。

第3步 點擊右上角的「齒輪」可以設定喜歡的膚色。選定後就會自動記憶，使用到有多種膚色選項的表情符號時，就不需要再重新做選擇。

第4步 點選需要的表情符號就會直接複製到剪貼簿，一次選擇多個表情符號也沒問題哦！所選的表情符號都會列在上方的框框裡，同時自動複製。

第5步 在需要的地方按下鍵盤上的 Ctrl+V 就能貼上使用了。