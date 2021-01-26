「Air Kitty」超可愛的貓跳遊戲，左右傾斜手機即可控制！（iPhone, Android）

你按過了!

「Air Kitty」是一款貓咪跳躍遊戲，操作方式很簡單，遊戲開始貓咪會自己自動反覆的向上彈跳，，

而玩家要做的就是透過左右傾斜手機來控制牠彈跳的方向，讓牠可以一階一階的踏上平台，不斷的向上攀升，而貓咪在跳躍時的模樣真是可愛極了！

不過想要向上彈跳獲得高分也沒那麼簡單，開發者除了在路徑上隨機佈置各種像病毒一般的敵人外，越往上就會發現某些平台暗藏著玄機，像是會左右來回移動的「彩虹平台」，還有看似可愛但踩一下就會快速逃跑的「貓平台」，都可能會是讓貓咪踏空的陷阱之一哦！一旦踏空或是觸碰到敵人，就會 Game Over 了。

雖然貓咪的彈跳功力了得，但要一階階的跳，心也是會累的，記得抓準時機運用道具，就可以踩著「彩虹彈簧」大力的向上飛躍，一下就能推進好幾公分唷！而「大泡泡」則具有暫時性的保護力，可以讓貓咪無所畏懼的直直衝！

還有一個「貓掌」道具可以使用，但老實說我並不知道它的實際作用，因為不是吃不到，就是吃到了還沒看到作用就戰死沙場了！不過猜測應該是對敵人有「攻擊」的作用吧！再麻煩厲害的朋友來分享一下囉！本人嘗試多次已哭~>.<~

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▇ 軟體小檔案 ▇

 

遊戲畫面：

打開遊戲後，貓咪就會自動的開始彈跳，此時左右傾斜手機就可以控制牠的方向，讓牠吃到「肉肉」後就會向上狂奔一段路，接著就得靠玩家的操縱，讓牠可以不斷的向上彈。

 

「雲平台」會固定不動、「彩虹平台」會左右移動、「貓平台」踩了就會跑掉，看到「彩虹彈簧」一定要把握機會向上衝，然後就是要小心避開那些杵在路中間的敵人啦！

 

「大泡泡」可以暫時給貓咪保護，碰到什麼都不用怕！

 

「貓掌」吃到後，貓咪就會開始向上不斷噴出貓掌，猜測可發動攻擊，但我真的沒有成功看到效果過啊～～～

 

不小心碰到了敵人，或是踏空平台，那麼這回合遊戲就會自動結束了。

 

最後更新：01-26, 2021 下午 5:43

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