[限時免費]「Pixel Widgets」像素風格的日期時間小工具（iPhone, Mac）

你按過了!

「Pixel Widgets」是一款像素風格的桌面小工具，可以讓使用者在 iPhone 或 Mac 的桌面加入包含時間、日期或是時間進度條的工具程式，除了有大中小三種尺寸可以選擇外，，

也預設有許多的樣式組合，有單純顯示日期或是單純只有時間，也有日期時間一起顯示的，有各種不同的排列組合可以選用。

這些小工具的樣式組合雖然是預設的，不過開發者仍然留給我們許多自訂的空間，每款小工具都有 200 種背景主題色可以選用，無論你的桌布是什麼色系，絕對都可以找到適合的，另外還有 24 種字體與 24 種文字顏色可自行搭配使用唷！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Pixel Widgets
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Akash Jain
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：macOS 11.0 以上 / iOS 14.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone 或 Mac 中開啟 App Store 並搜尋「Pixel Widgets」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

使用方法：

第1步 以 iPhone 為例，開啟程式後可看到各種的樣式組合，上方可切換三種不同的尺寸。

 

第2步 點擊其中的樣式，「Set Widget」可選用該樣式，被選用的樣式就會列在最上方的「Active Widgets」下。「Edit Widget」則可進一步自訂格式。

 

第3步 點入編輯可以自由組合背景色、字體與文字顏色。選定後，點擊右上角的「Save」保存。

 

第4步 在桌面上長按進入編輯模式後，點擊左上角的「+」，找到「Pixel Widgets」。

 

第5步 小工具分為 Date/Time 及 Year in Progress 兩種，分別都有 3 種尺寸大小可選用。點擊「加入小工具」即可在桌面上看到它囉！

 

第6步 加入桌面後，可回到程式中修改小工具外觀，桌面的小工具也會同步更新哦！

 

最後更新：01-27, 2021 下午 2:49

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。