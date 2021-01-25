Google Play 也有離線小遊戲！Android 手機沒網路時就打開「熱氣球」PK 一下！

不得不說，Google 真的很喜歡藏離線彩蛋給使用者，從之前 Google Chrome 瀏覽器的「恐龍跑酷」遊戲，，

到行動版 Google App 裡的「 雲朵飄飄 」，現在 Android 手機沒有網路的時候還可以在 Google Play 裡玩「熱氣球」遊戲囉！

這款「熱氣球」遊戲與恐龍跑酷一樣都是走像素風的，玩法很簡單，就是在熱氣球上升的過程中，要左右移動控制，保護熱氣球不被尖刺刺破即可，而沿途可以收集「小氣泡」來增加分數，還會有一些道具可以使用，像是「磁鐵」可以直接將附近的氣泡都自動收集過來；「閃電」則可讓熱氣球變成無敵狀態。

不過這些小道具的作用都是暫時的，當效果結束後，就會再回到原來的狀態了。玩家活得越久，分數越高，當然熱氣球的上升速度也會越來越快來增加遊戲的困難度，當熱氣球不小心碰到尖刺時，遊戲才會結束並結算成績。

但其實 Google 設計的這些離線遊戲對於手機使用者來說，並不是真的那麼具有吸引力的，很大的一個原因是很多遊戲 App 本來就可以離線的時候玩，所以即使在沒有網路的環境下，Android 手機的使用者也不會真的無聊到沒東西可以打發時間啦～但偶爾玩玩還是很新鮮的，下次大家都沒網路可以用的時候，不妨就與好友來場熱氣球大戰吧！

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使用畫面：

手機沒有網路的時候，開啟 Google Play 切換到「遊戲」分頁，就可以看到「離線可玩」的標籤下有列出一些離線遊戲，其中第一個就是「熱氣球」了，點擊後方的「開始玩」即可進入遊戲畫面。按下「開始」挑戰吧！

左右移動就可以控制熱氣球的方向，避開尖刺、收集氣泡，遇到道具時，也可以把握時機吃一下，「磁鐵」可以快速增加分數哦！

「閃電」則可以讓熱氣球變成彩色的之外，還可以呈現無敵狀態，不用怕尖刺！但要小心這些效果都只是暫時的而已。

當不小心碰到尖刺時，遊戲就會結束囉！

其實 Google Play 的離線遊戲也不只有「熱氣球」而已，點入下方的「開啟」還可以看到更多經典的小遊戲，這些都是遊戲庫中內建的，有興趣的話也可以玩玩看哦！這些都是不需要另外下載的。