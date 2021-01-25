「Once」會讓人分心的網站一個小時只能打開一次哦！（Google Chrome 擴充功能）
網路上的世界豐富繽紛又有趣，各種網站讓人忍不住流連忘返，明明剛剛才看過的網站，，
如果你發現有太多的網站會讓你分心，或許可以來試試看「Once」這款 Google Chrome 瀏覽器擴充功能，它可以有效的限制那些網站的開啟時間，每小時只可以開啟一次，當關閉分頁後，想要再次開啟那就只能再等待一個小時，藉以讓你把注意力放在重要的事情上，而不是那些會在無形之中吃掉時間的網站。
它的使用方式非常簡單，安裝後需以 Google 帳號登入，之後即可從清單中設定那些會讓你分心的網站，例如 Facebook、Instagram、Twitter、Reddit、Tiktok……等，當你在瀏覽後關閉網頁時，就會開始計時，一個小時後才可再次開啟網頁。
不過它的限制也不是那麼有強制力，它僅限制網站的首頁網址，如果你硬要瀏覽也還是有方法的。另外如果你習慣不關閉分頁，那麼它就沒有任何的限制作用了。總歸一句還是需要有自覺，「Once」才會有用囉！提供給大家參考。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Once – Block distracting websites
- 軟體版本：0.0.5
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：218KiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 在軟體下載頁中點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。
第2步 安裝後就會自動開啟這個畫面，點擊「Sign in with Google」登入 Google 帳號。
第3步 接著就可以展開下拉選單，從清單中將那些會讓你分心的網站選入後，再按下「Save」。
第4步 之後開啟加入限制的網站時，就會在下方出現一行提示說明，表示網站受到限制，一個小時只能開啟一次。
第5步 一小時內如果忍不住又再次打開網站，就會看到如下圖的畫面，會告訴你多久前才剛剛看過，然後還要等多久才可以再次造訪。
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