「Once」會讓人分心的網站一個小時只能打開一次哦！（Google Chrome 擴充功能）

網路上的世界豐富繽紛又有趣，各種網站讓人忍不住流連忘返，明明剛剛才看過的網站，，

過一會兒又忍不住打開來再刷一波，最後才用後悔來發現自己浪費了多少珍貴的時光，不夠專注在工作或學習之上。

如果你發現有太多的網站會讓你分心，或許可以來試試看「Once」這款 Google Chrome 瀏覽器擴充功能，它可以有效的限制那些網站的開啟時間，每小時只可以開啟一次，當關閉分頁後，想要再次開啟那就只能再等待一個小時，藉以讓你把注意力放在重要的事情上，而不是那些會在無形之中吃掉時間的網站。

它的使用方式非常簡單，安裝後需以 Google 帳號登入，之後即可從清單中設定那些會讓你分心的網站，例如 Facebook、Instagram、Twitter、Reddit、Tiktok……等，當你在瀏覽後關閉網頁時，就會開始計時，一個小時後才可再次開啟網頁。

不過它的限制也不是那麼有強制力，它僅限制網站的首頁網址，如果你硬要瀏覽也還是有方法的。另外如果你習慣不關閉分頁，那麼它就沒有任何的限制作用了。總歸一句還是需要有自覺，「Once」才會有用囉！提供給大家參考。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Once – Block distracting websites

Once – Block distracting websites 軟體版本： 0.0.5

0.0.5 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 218KiB

218KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 在軟體下載頁中點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。

第2步 安裝後就會自動開啟這個畫面，點擊「Sign in with Google」登入 Google 帳號。

第3步 接著就可以展開下拉選單，從清單中將那些會讓你分心的網站選入後，再按下「Save」。

第4步 之後開啟加入限制的網站時，就會在下方出現一行提示說明，表示網站受到限制，一個小時只能開啟一次。

第5步 一小時內如果忍不住又再次打開網站，就會看到如下圖的畫面，會告訴你多久前才剛剛看過，然後還要等多久才可以再次造訪。