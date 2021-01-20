即時互動投票工具「QR Thumbs」掃描 QR Code 就可以在大螢幕上投下一票！　

一般在辦活動或是聚會時，如果有什麼比賽的項目需要進行評分或投票的，通常若要不記名，，

就是發張小紙條下去，大家自己寫一寫再投進票箱內，不然就是直接舉手來投票，無論是哪一種方式，感覺都有點沒效率對吧？

於是，有國外網友就設計了「QR Thumbs」這個線上投票工具，大家只要使用手機掃描網頁上的 QR Code，就可以在自己的手機投下「👍」或「👎」囉！投票的狀況可以馬上顯示在大螢幕上，讓所有的人看到投票的結果。當然前提是現場必須有一台電腦或是投影設備，可以讓投票網頁畫面公開給大家看。

不過有兩個比較可惜的地方，第一個是每個人都可以在手機端「重置」投票的數據，這感覺不太妙啊～雖然會有警示視窗，但就怕有人會不小心按下去，數據就會全部歸零了，「重置」的權利應該給 Host 端才對啊！另一個就是手機端只要重新整理網頁，就可以重覆投票，整個就是在玩信任遊戲了吧！

但整體來說，可以即時投票互動感覺蠻有趣的，如果只是一般私下玩遊戲競賽的話，可以用它來投票看看，若是比較正式的場合，可能還是不太適用，大家自己衡量看看哦！

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Host 端操作畫面：

開啟網站後，點擊「Start a new session」。

 

接著就可以看到畫面上出現一個 QR Code，想要投票的人，只要用手機掃描後，就可以在手機螢幕上投票了。

 

 

手機端操作畫面：

用手機掃描 QR Code 後，就可以看到兩個投票按鈕，要按讚或給倒讚都可以。

 

不過千萬不要按下方的重置按鈕，按下去後會有警示視窗，若再按下「Reset Poll」，所有的投票紀錄就會被全部清空了哦！！！

 

 

計票畫面：

當有人開始投票後，Host 端的畫面上就會顯示即時的投票狀況了。

 

最後更新：01-20, 2021 下午 3:32

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