Purrfect Cats 一起合併升級貓咪玩具吸引貓貓們來家裡玩吧！（Android）

喜歡貓咪的朋友，看到貓咪們都會忍不住眼睛冒出愛心，嘴角上揚吧！貓咪就算只是懶懶得躺在一邊，，

光是看著也會感覺內心被療癒了許多。如果家裡的環境沒辦法讓你真的養隻貓，那麼就來「Purrfect Cats」感受一下被貓咪們包圍的感覺吧！

「Purrfect Cats」是一款以貓咪為主題的合併遊戲，透過兩兩合併升級各種的貓咪玩具，吸引貓咪到你的小房間裡駐足停留，抓抓貓抓板、玩玩逗貓棒，還有各式各樣的貓跳台、紙袋、盒子等，當玩家等級提升到某個程度時，小房間的裝飾也會跟著變換，越來越可愛。

擺放的貓咪玩具越多，可以吸引到的貓咪種類就越多，可愛的模樣真的讓人萌翻了天，不時還會發出喵喵的叫聲，整個心都被融化了。將合併後的貓咪玩具放到小房間後，就會自動產出金幣，使用金幣就能再購買更多的貓咪玩具來合併升級囉！玩法相當簡單，可以暖暖的陪伴你度過無聊的時光唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Purrfect Cats
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：HARAPECORPORATION Inc.
  • 官方網站：http://www.harapeco.okinawa/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Purrfect Cats」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

遊戲畫面：

點入「START」開始遊戲，點擊下方的按鈕就可以購買最基本的貓咪玩具。

 

點開紙箱就能看到玩具本人了，將兩種相同的玩具合併，就可以升級解鎖新的玩具了。

 

將下方的玩具拖曳擺放到小房間後，貓咪就會開始被吸引進去玩，也會同時產出一些金幣。貓咪們玩玩具的模樣真的是太萌啦～～～

 

合併升級玩具同時也可以累積玩家等級，當升等時，就可以增加下方合併區的空位，讓玩家可以有更多的利用空間。

 

當等級達 6 時，房間的樣式也會進行更新唷！

 

點擊影子可以將玩具帶回合併區來進行合併。點擊右下角的「購物車」可以到商店去購買不同等級的貓咪玩具哦！

 

最後更新：01-20, 2021 下午 5:12

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