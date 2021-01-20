Purrfect Cats 一起合併升級貓咪玩具吸引貓貓們來家裡玩吧！（Android）

喜歡貓咪的朋友，看到貓咪們都會忍不住眼睛冒出愛心，嘴角上揚吧！貓咪就算只是懶懶得躺在一邊，，

光是看著也會感覺內心被療癒了許多。如果家裡的環境沒辦法讓你真的養隻貓，那麼就來「Purrfect Cats」感受一下被貓咪們包圍的感覺吧！

「Purrfect Cats」是一款以貓咪為主題的合併遊戲，透過兩兩合併升級各種的貓咪玩具，吸引貓咪到你的小房間裡駐足停留，抓抓貓抓板、玩玩逗貓棒，還有各式各樣的貓跳台、紙袋、盒子等，當玩家等級提升到某個程度時，小房間的裝飾也會跟著變換，越來越可愛。

擺放的貓咪玩具越多，可以吸引到的貓咪種類就越多，可愛的模樣真的讓人萌翻了天，不時還會發出喵喵的叫聲，整個心都被融化了。將合併後的貓咪玩具放到小房間後，就會自動產出金幣，使用金幣就能再購買更多的貓咪玩具來合併升級囉！玩法相當簡單，可以暖暖的陪伴你度過無聊的時光唷！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Purrfect Cats

Purrfect Cats 軟體語言： 英文

英文 開發人員： HARAPECORPORATION Inc.

HARAPECORPORATION Inc. 官方網站： http://www.harapeco.okinawa/

http://www.harapeco.okinawa/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Purrfect Cats」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

點入「START」開始遊戲，點擊下方的按鈕就可以購買最基本的貓咪玩具。

點開紙箱就能看到玩具本人了，將兩種相同的玩具合併，就可以升級解鎖新的玩具了。

將下方的玩具拖曳擺放到小房間後，貓咪就會開始被吸引進去玩，也會同時產出一些金幣。貓咪們玩玩具的模樣真的是太萌啦～～～

合併升級玩具同時也可以累積玩家等級，當升等時，就可以增加下方合併區的空位，讓玩家可以有更多的利用空間。

當等級達 6 時，房間的樣式也會進行更新唷！

點擊影子可以將玩具帶回合併區來進行合併。點擊右下角的「購物車」可以到商店去購買不同等級的貓咪玩具哦！