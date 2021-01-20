在桌面擺上漂亮的相框！Engrave Frame 照片輪播小工具（iPhone, iPad）
升級 iOS 14 之後，iPhone 的桌面就越來越像真的桌面了，可以在上頭擺放各式各樣實用或單純用來欣賞的小工具，，
不過如果照片只是單純赤裸裸的擺放出來，就太沒意思了！利用「Engrave Frame」來展示照片會更有 fu 哦！它是一款可以加上精美相框的照片輪播小工具，有多種相框樣式可選擇，可先在程式中編輯喜歡的相框樣式、調整相框的大小與背景顏色，並可將背景顏色保存為桌布，讓相框可以更像真的擺放在桌面上一樣。
另外，在程式中還可以編輯多本相簿，將喜歡的照片編入同一本相簿中，就可以在桌面上進行輪播了。每一個相框小工具都可以展示不同相簿中的照片，輪播的間隔時間從最短 10 分鐘到最長 1 天，可視自己的需求來做設定哦！喜歡的照片不用再從手機相簿裡慢慢翻，直接在桌面就能隨時欣賞了！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Engrave Frame
- 軟體語言：簡體中文,英文
- 開發人員：li jing
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 14.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Engrave Frame」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 開啟程式後，可看到「Styles」列表中有多種相框樣式可選擇。（免費版本只有前兩種可試用）
第2步 點入相框就可以在「Color」調整背景顏色，「Scale」可調整相框的大小。
第3步 點擊右上角的圖示就可以選擇「Wallpaper with the same color」將背景顏保存為桌布來使用。
第4步 在下方切換到「Albums」可以編輯相簿。預設有一個「名畫」的相簿可以參考。點擊右上角的「+」則可新增其它的相簿。
第5步 之後就可以到桌面上長按進入編輯模式，點擊左上角的「+」選擇「Engrave」。
第6步 有兩種小工具尺寸可選擇。點擊下方的「加入小工具」即可加入桌面。
第7步 加入桌面後，可長按選擇「編輯小工具」。
第8步 在這邊就可以變更每個相框小工具的樣式、使用的相簿以及輪播的間隔時間。
第9步 然後就可以自由的佈置你的桌面了。對了！記得將桌布更換成剛剛保存的單色背景，這樣會更有真實感哦！
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