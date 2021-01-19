Tiny Robots Recharged 超精緻的機器人小島逃脫遊戲（iPhone, Android）

「Tiny Robots Recharged」是一款質感超好的密室逃脫類遊戲，場景設定在各種不同的小島之上，共有 40 個關卡，，

每一個關卡都有一個主題，遊戲將從機器人消失的朋友們開始，為了救出好友，所展開的一連串冒險活動！

關卡謎題的難度不會很高，不過因為機器人有電量的限制，每個關卡裡都可以收集到 3 顆電池，必須在電量用盡前解開謎題進入下一個關卡，所以雖然不難，但也不可以太過放鬆的玩哦！

開始遊戲後，就沒有太多的文字說明，許多的地方都需要靠玩家自己來意會，如果有卡關的狀況，可以使用過關時所獲得的「電池」來取得提示，基本上玩起來不太會有挫敗感。

遊戲畫面設計的相當精緻，3D 立體的場景設計以及精彩的配樂與音效都十分吸引人，是一款很值得下載來玩的解謎遊戲唷！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Tiny Robots Recharged

Tiny Robots Recharged 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Snapbreak Games AB

Snapbreak Games AB 官方網站： http://www.snapbreak.com/

http://www.snapbreak.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 12.0 以上 / Android 6.0 以上版本

iOS 12.0 以上 / Android 6.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點擊「開始遊戲」就可以從第一關開始挑戰。

進入第一關時，會有一小動畫，就是壞人將朋友們抓走的情境，然後才會正式開始。

跟著教學說明熟悉一下遊戲的操作方法吧！點擊可疑的地方可放大，再次點擊可翻動物件。

滑動可開啟物件，點擊可收集道具。

左右滑動可以旋轉小島，看看不同角度的地方是否有隱藏其它的祕密。

每一關裡都會有三顆電池可以補充能量，記得把它們都找出來吃掉哦！

所有找到的工具都會放在右側的倉庫中，拖動道具到特定的位置就可以使用它。

在每一個關卡中也都會有一台特別的機器，若要讓它正常的運作，就必須先解開特定的益智謎題，不過這個謎題都不會說明是要測驗什麼，必須自己想辦法哦！

將最後的門打開後，就可以過關了。

過關時會以剩餘的電池電量來給予星數，並可以獲得一個電池獎勵。

每個關卡場景都設定的相當精緻，也有許多的細節，不過因為電池電量的關係，沒辦法仔細的欣賞，有點可惜呢！

如果真的有卡關的狀況，可以點擊左上角的「？」即可使用「電池」來取得提示囉！