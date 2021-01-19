Silhouette Design 剪影插圖素材庫，免費下載可商用！

「Silhouette Design」是一個專門收集輪廓剪影插圖的素材庫，在網站提供了包含人物、動物、植物、昆蟲、交通工具、節日、地圖、醫療、樂器、食物……等十多種的分類，超過 1000 張的插圖素材可選用，，

全都可以免費下載使用，個人或商業用除皆可，不需特別標註來源。

大多數的插圖雖然都以黑色為主，不過在網站上有提供簡易的編輯工具，可以依需求來調整顏色或是大小，部份由多種顏色所組合而成的插圖，也可自訂不同區塊的顏色，例如「霜淇淋」就可以分別調整霜淇淋與下方甜筒的顏色。最後可選擇保存為 JPG、PNG 或是 SVG 檔。

不過在網站上修改顏色的功能不支援在 IE 與 Edge 瀏覽器上使用，請改用 Google Chrome 或 Firefox。如果是 Illustrator 的使用者也可以選擇下載 AI 檔，對於後續設計的使用上自由度更高！有需要剪影插圖的朋友可以加入書籤收藏唷！

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網頁畫面：

開啟網站就可以看到上方有列出一排分類圖示，直接點擊就能切換到需要的分類。下方則會列出最近更新的插圖。

 

插圖的配色不只有純黑色，也會有一些彩圖的組合唷！

 

點入想要的插圖後，可看到左側有些簡單的編輯工具，除了有不同的插圖樣式可選擇外，下方的拉桿可調整圖形的大小，也可以各別調整不同區塊的顏色。

 

點擊下方的按鈕還可以讓程式隨機配色，如果自己調色調到一發不可收拾，只要點擊「RESET」就可以還原預設值了。最後，就可以點擊右側的按鈕將插圖保存為 JPG、PNG、SVG 或是 AI 檔。

 

最後更新：01-19, 2021 下午 3:07

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