Photo Lab 網頁版免下載，讓你玩瘋各種照片合成特效！

之前就曾介紹過「Photo Lab」這款 App，在 iPhone 與 Android 雙平台都有提供下載，可以讓我們直接將照片套用各種合成特效，，

不需任何的專業技術，只要會拍照、會上傳照片，其它的就交給程式來處理即可。

如果不想在手機裡安裝 App，其實他們的網頁版也超級好用，不需下載任何的程式，直接在網頁上就可以玩到各種合成效果。打開網頁可看到各種的合成圖，從中挑選喜歡的效果，就可以上傳照片，等待程式分析後，即可獲得一張令人驚豔的合成照！要下載保存或是分享都可以，操作超級簡單！

不過在網站上沒有針對合成效果做太多的分類，僅以最熱門、最新來區分，需一一的瀏覽找到喜歡的合成特效。這些特效的種類蠻多元的，有漫畫、煙霧、重曝、畫中畫、素描等，其中也有包含動態效果的可以選擇唷！靜態的合成照產出後會有浮水印，動態的則沒有，提供給大家參考。

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使用方法：

開啟網頁後，就可以在下方看到各種的合成圖，將滑鼠移到圖片上方還可以看到原來的照片。上方則可以切換查看最熱門與最新的列表，最下方點擊「Load more」可以看到更多。

 

找到喜歡的合成特效後，點入就可以看到原圖與合成圖的比較，點擊下方的「Apply to your photo」即可從電腦選取想要合成的照片。

 

接著可以依需求調整照片要使用的範圍，下方的拉桿可調整照片的大小，左下角的三個方形圖示則可以調整照片比例，最後點擊「Continue」。

 

依所選擇的合成效果不同，需處理的步驟數量也會有差異，總之就是等待一下吧！

 

產出後，就可以預覽效果，在下方可選擇保存或分享，也可以直接複製網址分享哦！

 

最後更新：01-19, 2021 上午 11:40

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