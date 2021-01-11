想分享照片卻突然詞窮？讓「Capme +」圖片說明產生器給你一點靈感吧！（iPhone, iPad）

現代人分享照片的管道很多元，而在分享照片時通常也都會搭配一些文字說明，無論是旅遊的心得分享，，

還是突如其來的情緒抒發，或是偶爾想展現文藝氣息，寫點特別的東西，但總偶爾會遇到突然詞窮的狀況，這時候也許可以讓「Capme +」給你一點靈感。

「Capme +」是一款圖片說明文字產生器，利用 AI 人工智慧分析照片內容之後，會列出幾個相關的標籤，並自動產生 8 組說明文字，使用者也能從標籤中選出最貼切的 3 個來產生新的說明文字，這些文字都可直接複製使用，或是僅當做參考再加入一些自己的想法也很不錯唷！

雖然內容文字都是以英文為主，不過透過英翻中，有些文字還搭配的挺有意思的！使用該程式需要簡單的註冊帳號，只要輸入名稱並設定密碼即可，程式本身也附有社交功能，除了可將自己的照片分享在上面之外，也可與其他的使用者進行互動或是互加好友哦！有興趣的朋友可以來試試。

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Capme +
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Capme llc
  • 官方網站：https://capmeapp.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.2 以上
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Capme +」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

使用方法：

第1步 初次使用需先進行簡單的註冊，輸入使用者名稱並設定密碼後，點擊下方的「Terms & Conditions」閱讀並點擊「ACCEPT」接受相關的條款及細則，再回到首頁點擊「CREATE ACCOUNT」。

 

第2步 正式進入程式後，就會自動跳出神燈精靈，點擊下方的「CHOOSE PIC」即可從相簿中選取要使用的照片。不過初次使用時，得先決定要讓程式讀取到哪些照片。

 

第3步 完成相簿權限的設定後，點擊左上角的「神燈」即可選取要使用的照片，選擇後，點擊右上角的「Captions!」。

 

第4步 待 AI 分析之後，就會列出相關的標籤及內容文字的建議，在照片下方的文字上左右滑動可查看更多的文字建議，共有 8 組。

 

第5步 點擊照片可查看相關的標籤，從中間至少選取 3 個你覺得最貼切的標籤，或可加入其它的關鍵字之後，再點擊下方的「GET CAPTIONS」獲得新的文字內容建議。

 

第6步 最後選取想要使用的文字之後，就可以點擊「COPY」複製使用了。點擊「DONE」完成並返回首頁。

 

第7步 回到首頁可看到一些主題建議文字以及其他使用者分享的照片，點擊右上角的圖示，你也可以分享自己的照片哦！

 

最後更新：01-11, 2021 下午 12:03

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