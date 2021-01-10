「100% Golf」需要斤斤計較的高爾夫球遊戲（iPhone, iPad）

一般打高爾夫球，大家追求的都是桿數越少越好，不過在「100% Golf」這款遊戲中，，

利用力道的百分比取代了桿數，要在一輪 9 洞的賽事中，追求保留最多的力道來完成所有的球洞。

只要向反拖拉就能調整擊球的力道，除了第一洞的場景特別無障擬外，之後的每一洞都會加入更多的挑戰，包含會拖慢球速的沙坑、遮擋視線的樹叢以及掉下去就沒得救的水池，玩家除了要想辦法閃避這些障礙外，還要考量力道的運用。

力氣必須花得洽到好處，才能留下更多的力道百分比，打完 9 洞之後，會計算出剩餘的平均百分比，如果超過 20% 才能解鎖第二個球場，然後在第一與第二球場中留下 30% 才可解鎖最後的終極球場！

雖然看起來好像很簡單，但其實超困難的！每打一球都必須斤斤計較，小心的控制力道，想要保留平均 30% 的力氣可沒那麼容易唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：100% Golf
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Alexander Johansson
  • 官方網站：https://twitter.com/alexvscoding
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.3 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「100% Golf」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

遊戲畫面：

在初次開啟遊戲時，可以先進行試打，在畫面上反向拖曳看看，就可以看到一條擊球線，上方也會標示出使用的力道百分比。決定力道後放開手，球就會打出去，順利進到洞中即可，如果一擊未進，可再多打幾次直到進洞為止。

 

接著就可以開始挑戰第一個球場的第一洞。

 

一開始難免會抓不準力道，亂用是必然的，總之練習先，之後再慢慢調整即可。

 

每回進洞後會結算力道百分比，在最右下角的格子裡會即時算出目前的平均剩餘力道百分比，剩越多越好。接著就繼續挑戰下一洞，直到 9 洞都打完。

 

後面的關卡會加入更多的沙坑、樹叢以及水池，沙坑會拖慢球速、水池是會直接失敗，樹叢的話則還可以技巧性的利用一下，在按下畫面時，樹叢就會變得像右圖這樣，只有中心的實心點才有阻擋的作用，找到適當的角度巧妙穿過還是有可能的哦！

 

打完 9 洞後，就會結算成績。

 

在首頁點擊右下角可進入球場列表，共有三個球場，不過第二與第三球場都有解鎖條件，例如第二球場必須在第一球場保留平均 20% 的力道才可解鎖。

 

點擊左上角的「齒輪」可進入設定畫面，可開關音效與音樂，點擊上方的「月亮」則可切換為夜間模式。

 

最後更新：01-10, 2021 下午 3:49

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