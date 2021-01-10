[限時免費] Textograph 單一文字可使用不同顏色的圖片文字編輯器（iPhone, iPad）
一般的圖文編輯器，同一個單字甚至同一組字基本上只能套用同一個格式，可以做出的變化很有限，，
如果只是想單純做文字圖，可直接使用單色背景，也可以從相簿中選入想要使用的背景照片，程式中還有提供 7 種不同的照片濾鏡以及不同程度的鏡頭模糊效果可以套用，讓整體看起來更有獨特感。
不過要特別注意的是「Textograph」是一款以文字為主的編輯器，對於照片並沒有提供太多的編輯功能，在加入照片後也無法進行尺寸、位置的調整，所以若選用橫向照片的話，顯示的範圍可能會不如預期，使用直向照片的話就不會有這個困擾囉！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Textograph
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Rukshan Marapana
- 官方網站：https://www.facebook.com/Textograph/
- 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
- 系統支援：iOS 9.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Textograph」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
開啟程式後，點擊「Start」即可進入使用，不過若是初次使用，程式會詢問是否要先了解各項功能介紹。點擊「YES」即可看到相關的說明。
接著就可以直接輸入想要擺放的文字內容，輸入好後點擊右上角的「✓」即可切換編輯工具。
在單字上雙擊可選取要編輯的單字或再手動選取單一字母，然後就可以使用下方的編輯工具來做出各種有趣的變化。包含對齊方式、字體大小、字型的選擇。在編輯區左右滑動可切換其它的編輯功能。
向左滑到第二編輯區可變換文字、文字背景及背景畫布的顏色與透明度，也可使用「random」隨機變換，調整的部份都是以拖動滑桿的方式來進行。
第三編輯區可加入背景照片，點擊「add/remove photo」即可選擇要拍照或從相簿選取照片。
選取照片後，可使用下方編號 1~7 的照片濾鏡讓照片看起來更加獨特，點擊「x」可最小化編輯區，預覽整體的效果，並可拖動文字擺放在想要的地方。最後一個編輯區則可加入鏡頭模糊效果，點擊「add」可加入，「remove」可移除效果。
點擊「Share Options」即可叫出分享選項，可自由選擇要儲存或分享。最後，所做的任何編輯都會自動保存，下次開啟程式時，可直接套用上次操作時留下的所有設定唷！
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