[限時免費] Textograph 單一文字可使用不同顏色的圖片文字編輯器（iPhone, iPad）

一般的圖文編輯器，同一個單字甚至同一組字基本上只能套用同一個格式，可以做出的變化很有限，，

本篇要介紹的「Textograph」則可以讓我們做出更多不同的創意！因為它的編輯範圍可以自由圈選，，要多花俏就可以多花俏！

如果只是想單純做文字圖，可直接使用單色背景，也可以從相簿中選入想要使用的背景照片，程式中還有提供 7 種不同的照片濾鏡以及不同程度的鏡頭模糊效果可以套用，讓整體看起來更有獨特感。

不過要特別注意的是「Textograph」是一款以文字為主的編輯器，對於照片並沒有提供太多的編輯功能，在加入照片後也無法進行尺寸、位置的調整，所以若選用橫向照片的話，顯示的範圍可能會不如預期，使用直向照片的話就不會有這個困擾囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Textograph

Textograph 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Rukshan Marapana

Rukshan Marapana 官方網站： https://www.facebook.com/Textograph/

https://www.facebook.com/Textograph/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Textograph」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

開啟程式後，點擊「Start」即可進入使用，不過若是初次使用，程式會詢問是否要先了解各項功能介紹。點擊「YES」即可看到相關的說明。

接著就可以直接輸入想要擺放的文字內容，輸入好後點擊右上角的「✓」即可切換編輯工具。

在單字上雙擊可選取要編輯的單字或再手動選取單一字母，然後就可以使用下方的編輯工具來做出各種有趣的變化。包含對齊方式、字體大小、字型的選擇。在編輯區左右滑動可切換其它的編輯功能。

向左滑到第二編輯區可變換文字、文字背景及背景畫布的顏色與透明度，也可使用「random」隨機變換，調整的部份都是以拖動滑桿的方式來進行。

第三編輯區可加入背景照片，點擊「add/remove photo」即可選擇要拍照或從相簿選取照片。

選取照片後，可使用下方編號 1~7 的照片濾鏡讓照片看起來更加獨特，點擊「x」可最小化編輯區，預覽整體的效果，並可拖動文字擺放在想要的地方。最後一個編輯區則可加入鏡頭模糊效果，點擊「add」可加入，「remove」可移除效果。

點擊「Share Options」即可叫出分享選項，可自由選擇要儲存或分享。最後，所做的任何編輯都會自動保存，下次開啟程式時，可直接套用上次操作時留下的所有設定唷！