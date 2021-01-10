AI Draw 照片轉線圖產生器，可製作類似素描的圖畫！

「AI Draw」是一個可以將自己的照片轉為線圖畫的線上工具，只要將照片上傳，經過數秒的分析後，，

AI 就可以立即反饋一張類似素描畫的動態線圖，除了有提供一些顏色組合可以選用外，也可以展開調色盤自由搭配想要的紙張與線條筆色。

雖然製作完成的線圖畫只可保存為 SVG 檔，但其實還是有方法可以儲存為靜態的 PNG 檔，下面會提到如何操作。不過這個方法保存下來的 PNG 檔會有背景，若想要去背的線圖，可以先將 SVG 檔下載回來，再使用轉檔工具將 SVG 轉為 PNG 即可。

製作出來的線圖畫可看得出原來照片中人物或其它主體的模樣，但又不會過於明確，看起來還有幾分的文青感，很適合低調的人用來製作網路大頭貼，或是用來當做文字配圖也很不錯。

以下提供幾張原圖與線圖的比對，大家可以參考看看，AI 生成的線圖並不會完整的將所有的細節都畫出，儘可能的使用簡單一些的圖片完成度會更高，有興趣的朋友可以一起來試試。

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使用方法：

第1步 開啟網頁後，點擊畫面中的「Get started」。

 

第2步 點擊「Select from the library」，從電腦中選取要使用的照片。

 

第3步 經過數秒的分析後，AI 就會開始畫圖，下方則可以選擇不同的配色。如果預設的顏色組合不喜歡，可以點擊「PRO MODE」使用調色盤自行配色。但這邊用起來都有點頓頓的就是了。如果想要保存為 PNG 圖檔，可在圖畫生成後，直接在圖畫上按下「滑鼠右鍵」使用「另存圖片」即可。

 

第4步 最後再往下滑動網頁，就可以看到「Download SVG」的按鈕，按下後即可使用「滑鼠右鍵」將圖片另存到電腦中。

 

最後更新：01-10, 2021 下午 12:02

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