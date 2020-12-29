Google Arts & Culture 手機版新增「Art Filter」讓你秒變戴珍珠耳環的少女！

喜歡藝術的朋友，對於「Google Arts & Culture」這款程式一定不陌生，尤其現在無法到處飛來飛去看展覽、參觀博物館、美術館的非常時期，，

透過它的虛擬實境功能，讓我們在家裡就能直接欣賞到各種美麗的畫作與藝術品，稍稍可以滿足我們對藝術的渴望。

而手機版的「Google Arts & Culture」除了有前面提到的可以欣賞各種藝術作品的「Pocket Gallery」、「Art Projector」功能外，也有內建其它有趣的功能，例如之前介紹過的「Art Transfer」就可將自己拍的照片轉為各種藝術風格，而這回要介紹的「Art Filter」則是更有趣的相機濾鏡功能。

「Art Filter」採用擴增實境的技術（AR），讓使用者的自拍照可以與藝術作品做結合，例如你可以變身為《戴珍珠耳環的少女》或是讓梵谷《自畫像》隨著你的臉部做出各種搞怪的表情，還能將武士頭盔與古埃及的彩陶首飾戴在身上拍張照唷！

另外，「Art Selfie」可以透過自拍照，自動與資料庫中的藝術人像畫做比對，找出與你的五官、臉型最相似的藝術人像畫，還會評比出相似度百分比供你參考，有興趣的朋友可以來試試看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Google Arts & Culture – Art Filter

Google Arts & Culture – Art Filter 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Google LLC

Google LLC 官方網站： https://artsandculture.google.com/

https://artsandculture.google.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 13.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 13.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

Art Filter 使用方法：

第1步 開啟程式後，點擊下方的「相機」圖示，再點入「Art Filter」。

第2步 接著就可以在下方選擇想要套用的藝術濾鏡，每個濾鏡都會有簡單的說明，點擊「查看藝術品」可了解更多哦！套用後就可以單擊下方的按鈕按照，長按則可錄影。

第3步 選擇梵谷的《自畫像》就可以讓它隨著自己的表情做出不同的變化。

Art Selfie 使用方法：

第1步 在清單中選擇「Art Selfie」後，拍下自己的正面照。

第2步 接著程式就會從資料庫中比對出相似的藝術人像畫，並會在左上角標示出相似度的百分比，左右滑動可以看到更多。

第3步 點擊藝術人像畫就可以查看相關的介紹，再點入「查看藝術品」就可以了解的更深入唷！