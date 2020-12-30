Memorize 用撲克牌結合位置記憶法訓練你的記憶力！（Android）
「Method of loci」或「Mind palace」在中文可翻譯為「位置記憶法」，是一種增加記憶力的方法，主要是利用在熟悉環境中找出一些特定的位置，，
而這款「Memorize」就是可以配合「位置記憶法」來進行的記憶訓練遊戲，每回合會給玩家 13 張撲克牌，一開始只有單一的花色，打亂牌的順序，讓玩家將這些牌的順序記下來，之後再進行測驗，並會在測驗結束後，為玩家的各項特質進行評分。
這些特質包含記憶、準確度、自信、速度與敏捷，在評分後還會將數值以雷達圖呈現，讓你可以更了解自己的能力分佈。當第一階段練習的差不多之後，你還可以逐步的增加撲克牌的花色、張數來提高困難度。
雖然靠硬背也是可以記上不少的牌數，但肯定有其極限，如果對增強記憶有興趣的話，不妨進一步了解「位置記憶法」，你會發現原來自己的記憶力還有更多的發展空間唷！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Memorize
- 軟體語言：英文
- 開發人員：naveejr
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.4 以上版本
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Memorize」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
遊戲畫面：
開啟程式後，點擊「PLAY」就可以看到一組 13 張的撲克牌，左右滑動可切換下一張，依序將牌全部記下。
看完所有的撲克牌後，可依自己的狀況選擇「REVIEW」再看一次或「READY」直接進入測驗。測驗時，下方會提供 4 張待選牌，依序將所有的牌都選出即可完成測驗。
將所有的牌都選出後，就可以看到這回合的成績囉！
你的各項成績也會以雷達圖的方式呈現在首頁上。點擊右上角的「齒輪」可進入設定，「Suits」可選擇其它的花色或是加入兩種以上的花色。「Deck size」則可增減要測驗的撲克牌張數。
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