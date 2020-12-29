Emoji Scavenger Hunt 真實世界的表情符號尋寶遊戲（iPhone, Android）

「Emoji Scavenger Hunt」是一款以表情符號為主題的尋寶遊戲，玩家需透過手機的相機鏡頭，在真實世界中尋找題目所顯示的表情符號物品，，

可能是一支筆、香蕉、電視、手錶、手機或是其它更多有趣的表情符號，當你正忙著在尋找物品時，AI 也會不停的在辨識它在螢幕上所看到的東西，直到辨識出與表情符號相符的物品時，才會再進入下一關。

不過每回尋寶都有限制秒數，如果在時間內無法成功找到需要的物品，那麼遊戲就會立即終止，但下回再次挑戰你的戰績並不會歸零，而是從上回的記錄接續下去，這意思就代表，之後尋寶的時間只會越來越緊迫啊～～～

免費版本的遊戲只開放一款 Standard Pack 標準遊戲包可玩，其餘的 Holidays Pack、At Home Pack……等遊戲包，就需另外付費購買囉！放假不知道要做什麼的話，就來試試看這款尋寶遊戲吧！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Emoji Scavenger Hunt

Emoji Scavenger Hunt 軟體語言： 英文

英文 開發人員： BuildLoop

BuildLoop 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 5.1 以上版本

Android 5.1 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

打開遊戲後，點擊「Start」即可開始尋寶。畫面上會顯示需要尋找的表情符號物品，並會說明有多少的時間可以找。

接著就可以開始尋找。當你在尋找時，AI 會一直說出它從螢幕上看到的東西，有時候可能需要調整距離或角度，才能辨識成功。

在時間內成功找到，就可以再進行下一關，但隨著關卡數越後面，可以尋寶的時間就越來越短，從 30 秒開始遞減，每過 1 關扣 1 秒。

如果無法在時間內找到，遊戲就會結束啦～結束時都會自動跳入 Emoji Shop 畫面，免費版本只有第一個 Standard Pack 可以玩，其餘的遊戲包都需付費購買。點擊左上角的「BACK」就可以返回主畫面重新挑戰囉！