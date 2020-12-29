Emoji Scavenger Hunt 真實世界的表情符號尋寶遊戲（iPhone, Android）

「Emoji Scavenger Hunt」是一款以表情符號為主題的尋寶遊戲，玩家需透過手機的相機鏡頭，在真實世界中尋找題目所顯示的表情符號物品，，

可能是一支筆、香蕉、電視、手錶、手機或是其它更多有趣的表情符號，當你正忙著在尋找物品時，AI 也會不停的在辨識它在螢幕上所看到的東西，直到辨識出與表情符號相符的物品時，才會再進入下一關。

不過每回尋寶都有限制秒數，如果在時間內無法成功找到需要的物品，那麼遊戲就會立即終止，但下回再次挑戰你的戰績並不會歸零，而是從上回的記錄接續下去，這意思就代表，之後尋寶的時間只會越來越緊迫啊～～～

免費版本的遊戲只開放一款 Standard Pack 標準遊戲包可玩，其餘的 Holidays Pack、At Home Pack……等遊戲包，就需另外付費購買囉！放假不知道要做什麼的話，就來試試看這款尋寶遊戲吧！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Emoji Scavenger Hunt
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：BuildLoop
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 5.1 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

打開遊戲後，點擊「Start」即可開始尋寶。畫面上會顯示需要尋找的表情符號物品，並會說明有多少的時間可以找。

 

接著就可以開始尋找。當你在尋找時，AI 會一直說出它從螢幕上看到的東西，有時候可能需要調整距離或角度，才能辨識成功。

 

在時間內成功找到，就可以再進行下一關，但隨著關卡數越後面，可以尋寶的時間就越來越短，從 30 秒開始遞減，每過 1 關扣 1 秒。

 

如果無法在時間內找到，遊戲就會結束啦～結束時都會自動跳入 Emoji Shop 畫面，免費版本只有第一個 Standard Pack 可以玩，其餘的遊戲包都需付費購買。點擊左上角的「BACK」就可以返回主畫面重新挑戰囉！

 

最後更新：12-29, 2020 下午 12:37

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板