Dino Fit 真的要你跳起來的線上小恐龍跑酷遊戲

大家應該對 Google Chrome 瀏覽器的離線小恐龍跑酷遊戲有印象吧！原本是讓暫時失去網路連線的朋友，可以打發一點時間，後來有其他的網友做出了線上變化版「Dino Swords」，，

加入了武器的元素，讓玩家可以在奔跑的過程中收集並利用各種不同的武器，試著走得更遠。

而無論是原來的離線版本還是後來的變化版，都還是停留在使用電腦按鍵來進行遊戲的階段，本篇要介紹的「Dino Fit」則是要玩家真的跳起來的真實行動版哦！

「Dino Fit」可在筆電、手機上進行遊戲，如果你的桌機有外接 Webcam 的話，也一樣可以玩，它會需要取得「相機」的權限才能進行遊戲。開始時，鏡頭會自動偵測你的位置，你跳起來的時候，畫面中的小恐龍也會跟著跳起來，讓小恐龍走得越遠分數就越高，不小心撞到障礙物就會 Game Over。

除了自己與全世界的玩家拼排名外，你也可以建立一個私人的群組，創立群組時可獲得一組專屬的網址，只要將該網址分享給親朋好友，就可以與他們一起比賽看誰的分數最高囉！

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網頁畫面：

開啟網頁點擊「Start」，接著允許使用「相機」權限。

 

開始遊戲時，可在左下角看到自己的影像，頭上則會頂著一個「JUMP」字樣，當你在鏡頭前跳起來時，畫面上的小恐龍也會跟著跳起來。順順的跳過前方的障礙物，就能繼續往前跑。

 

一旦撞上任一個障礙物，遊戲就會立即終止，並公佈你的成績。

 

如果想跟親朋好友一起比賽，可在首頁點擊「Create Group +」，輸入想要的群組名稱（英文）後，按下「Create」。

 

再選擇要使用哪種方式分享，或點擊最右側的按鈕複製連結後，再使用其它的分享方式將連結傳給親朋好友。

 

最後更新：12-23, 2020 下午 3:14

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