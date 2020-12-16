「Hidden Cats」尋找愛躲藏的貓咪，還可裝飾自己的偵探工作室！（iPhone, iPad）

喜歡貓咪的朋友一定都知道，貓咪天生就是個玩躲貓貓的高手，很善於將自己隱藏起來，，

家裡如果有養貓咪的話，肯定有過怎麼找就是找不到貓咪的經驗，其實牠並沒有消失，只是躲在某個地方睡覺而已。（攤手）

而這款「Hidden Cats」就是以貓咪的特性所設計的尋找貓咪遊戲，玩家來到了一個名為胡蘿蔔的偵探工作室，最主要的工作就是在大街小巷裡尋找那些走失的貓咪，將所有的貓咪都找回來即可過關並獲得獎金。

獎金可以用來幫自己的工作室進行裝潢，更換漂亮的壁紙、地板或是購買更多的裝飾家具、給貓咪的跳台、小窩等，吸引不同的貓咪來訪還可以獲得更多額外的金幣哦！

輕鬆的配樂搭配手繪畫風讓整個遊戲玩起來更有溫馨感，不過遊戲有體力值的限制，每次進行任務就需扣除 1 點體力值，5 點使用完畢就必須等待時間自動恢復，或是看廣告來免費取得更多的體力值，這點讓人玩起來有些不夠過癮，不過相對來說也可以避免玩家過於沉迷囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Hidden Cats: Detective Agency
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：The Carrot Studio Pte Ltd
  • 官方網站：https://www.thecarrot.studio/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Hidden Cats」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

遊戲畫面：

初次開啟遊戲，前面會有一段小動畫，讓玩家可以了解這間偵探社的故事情境。

 

看完動畫後就會開始第一件任務，下方的檔案夾中會列出要尋找的走失貓咪，就在上方的區域中將這些貓咪找出來吧！

 

除了尋找貓咪外，在場景中也可以看到一些可愛的「小腳印」，點擊即可拍照收集更多額外的趣味故事哦！

 

另外，很會躲藏的貓咪不會全都乖乖待在容易看見的地方，所以有時得四處點擊將牠們找出來，或是需要觸發一些會吸引貓咪的東西，將牠們引出來，例如搖動鈴噹或是將路燈點亮。

 

將貓咪們都找出來後，就可以過關並獲得獎金。

 

大部份的任務都是不限時的，但偶爾還是會遇到像與競爭對手強碰任務，就必須比誰找得快，先找到貓咪的人才能獲得獎金；或是遇到警察來干擾搜尋任務，必須在警察回來之前完成任務等等之類的狀況，就會加入限時條件。

 

如果遇到卡關的狀況，可以點擊下方的貓咪圖示，再點擊「USE CLUE」即可取得貓咪藏身的提示。

 

回到首頁後，就可以在下方看到「STUDIO」與「DIARY BOOK」。在場景中所收集到的小腳印照片都會被放在「DIARY BOOK」中，可看到每張照片背後的小故事。

 

「STUDIO」則是偵探工作室，這邊時常會有貓咪訪客，點擊就能收集金幣唷！

 

點入「SHOP」就可以購買許多不同的家具或是裝飾品，讓你的工作室看起來更與眾不同。

 

體力值最多只有 5 點，每完成一個任務需扣除 1 點，用完就得等待時間自動恢復，或者也可以看廣告來免費取得。

 

最後更新：12-16, 2020 下午 12:23

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