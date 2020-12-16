「藝術著色書」幫喜歡的聖誕節圖畫填上美麗的色彩

「藝術著色書」是一個由 Google Arts & Culture 所推出的實驗性服務，最近為了迎接聖誕節的來臨，就挑選了 8 幅與聖誕節相關的圖畫，，

讓我們可以試著在網頁上為這些作品填入色彩。

選擇畫作後，就可以看到原本的圖畫全都變成了黑白的線圖，依所選的圖畫將會提供 16 色的顏料，可以隨意搭配使用，透過點擊就能將顏料填入指定的區塊中，還會自動加入深淺的差異來呈現出立體感。

在著色當下可隨時參考原圖的配色，或是著色後在圖畫紙疊上一層背景色，可以讓整個圖畫的填色更加完整。完成的著色圖可直接保存到電腦中，也能透過 Facebook、Twitter……等分享出去唷！有興趣的朋友可以一起來試試。

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網頁畫面：

開啟網頁後就可以看到 8 幅與聖誕節相關的圖畫。

 

選一幅喜歡的圖畫後，就可以看到它變成了黑白的線圖，下方就有 16 色的顏料可以選用。

 

選擇顏色後，點擊想要填入的區塊就可以上色，還可以看到一些自動加入的陰影，呈現更多的立體感。

 

在著色時，可以將滑鼠移動到左下角的按鈕上，可參考原圖的配色並能了解與這幅圖畫相關的資訊。

 

當覺得顏色填的差不多的時候，可以點擊左下角中間的按鈕，加上「背景」圖層，可以看到那些未填色的區塊就會自動加入一些灰階色彩。

 

左下角右側的按鈕則是「輪廓」線的部份，取消顯示的話，整幅圖畫會看起來比較柔和。

 

完成後，就可以在右下角選擇「下載」保存或是透過其它的方式將圖畫「分享」出去。

 

最後更新：12-16, 2020 上午 10:52

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