「英文單字強」用單字學對話、用對話學單字！（iPhone, Android）

以往我們都習慣用死背的方式學英文單字，背單字的拼法再背它的中文翻譯，遇到真的需要聽或說的時候，，

卻像喉嚨卡了魚刺一樣，一句都說不出來。

而「英文單字強」是一款很不一樣的英文單字學習程式，它利用對話例句來讓使用者了解單字的意義，而不是直接把釋義顯示出來，讓你透過了解句中的語意來真正的認識單字。目前有收集超過 1000 個單字與對話，其中包含多益、日常生活、辦公室裡常見的單字，每個單字、例句都有真人發音，可學習到母語般的用法及口吻。

程式分為兩種學習方式，在「學單字班」裡，可以在單字列表中選取想要學習單字後，透過聽讀對話再進行作答，之後還可再回頭復習查看句子的中文翻譯。「查對話班」則是在選擇單字後，直接聽讀對話，不需作答，純學習用。

可免費下載使用，每天都有限制學習 20 個單字，想要多學也沒辦法，另外需網路連線才能聽取發音，每學習一個單字後都會有短廣告出現，如果在意廣告的朋友，就請三思了。

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▇ 軟體小檔案 ▇

 

操作畫面：

程式的介面就是模擬國中的作業簿，感覺超可愛的！開啟後，在下方可選擇「學單字班」或是「查對話班」。接著就可以選擇一個想學的單字，右上角的「愛心數字」代表當日可學習的次數。

 

選擇想要學習的單字後，再點擊「開始」。在下個畫面就可以看到相關的對話句子，點擊前方的「喇叭」可分別聽單字與句子的發音，了解單字的意思後，點擊「作答」。

 

接著從三個答案中，選擇你認為的單字中文翻譯後，就可以知道是否答對囉！點擊「複習」就可以回到上一頁查看對話句子的中文翻譯。

 

選擇「查對話班」的話，一樣可先選擇要學習的單字，接著點擊「開始」就可以直接看到對話句字的中文翻譯，不需作答。

 

最後更新：12-16, 2020 下午 3:41

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