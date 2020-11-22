「me.time」簡單有趣的互動式問答日記本（iPhone, iPad）

在忙碌工作與家庭生活裡打轉的你是否為自己留下了 Me Time？

與 My Time（我的時間）不同，Me Time 的意義更像是＂我自己的時間＂，在這段時間中，，

想的、做的都只有為了自己，不為別人。每個人每天或每隔一段時間就要為自己留下一段 Me Time ，才能在未來的日子裡不致迷失、不忘了自己也有夢想、也有被安慰或滿足心靈的需求。

而這款名為「me.time」的 App 其實是一款互動式的問答日記本，用意是想要使用者每天透過一個問題來進行自我的療癒，在這回答問題、寫日記的時間裡，只把焦點放在自己身上，隨著自我觀察的過程更加的了解自己。

程式的介面很簡單，在「Today」裡可看到今天的問題，還能看到其他的使用者所留下的心情，如果發現有與你想法相似的人，還可以為他按個「愛心」或甚至進一步留言支持或交流彼此更多的想法，當然你也同樣有機會收到來自其他使用者的留言訊息哦！

而屬於你的答案將會被保存在「Timeline」裡，依回答的時間先後排列，有空時就能來回顧一番，從中也許你會發現自己的成長、看到過去沒發現的問題點，當時沒想通的，也許此時的你就能夠輕易的做出決定囉！

很適合想寫日記，但一直無法持續超過 3 天的你，或是想為自己的人生留下一點記錄的你，有興趣就來試試吧！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：me.time
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Malang Studio Co. Ltd,
  • 官方網站：http://www.malangstudio.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

使用方法：

第1步 初次使用必須先同意相關的使用條款，點擊「Agree to Terms of metime」，勾選後再按下「Agree」，如果不希望在夜間收到通知，記得取消最後一個選項。

 

第2步 接著可使用下方的社群帳號來連結登入，或者也可以先點擊「請四處看看吧」以訪客身份進入。在「Today」每天都會有一個提問，下方可看到其他使用者的留言。

 

第3步 點擊「查看更多」即可看到更多使用者的回答。

 

第4步 如果也想加入，可在「Setting」裡點擊「Write」使用社群帳號登入後，就可以設定暱稱、性別與頭像。如果想用密碼上鎖記得開啟「私密密碼」功能。

 

第5步 回到「Today」點擊「記錄一下你的想法」，就可以輸入自己的回答囉！

 

第6步 點入其他人的回答還可以留言或幫他按個「愛心」。關於過去自己的想法可以到「Timeline」裡查看。（不過因為我才剛使用，所以還沒得回顧。）

 

最後更新：11-22, 2020 下午 3:56

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板