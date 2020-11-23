「Background Eraser·」可聰明去背的照片合成工具（iPhone, iPad）

想要像 P 圖神人一樣可以製作出令人驚豔的合成照片，但就是卡在不會使用修圖軟體嗎？不妨就來試試「Background Eraser·」這款照片合成 App 吧！它是一款可以幫助使用者輕鬆去背並進一步合成的照片編輯工具。

提供自動與手動去背兩種選項，不過免費版本只可選用手動去背，，

但即使如此，手動去背的功能仍然相當厲害，智能橡皮擦（Smart Eraser）可以快速去除或還原相似顏色的區塊，應用在主體與背景色差大的照片中，可看到更好的效果唷！

去背後可進一步更換背景色，除了有透明、單色背景可選擇外，也可以從相簿選取其它想要使用的照片，並可分別針對前景與背景做出包含亮度、對比、色溫、模糊、透明度等調整，讓兩者可以更加融合。

下面兩張照片就是利用這款 App 所製作，有興趣的朋友可以一起來嘗試看看哦！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Background Eraser·

Background Eraser· 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Nam Le

Nam Le 官方網站： https://tapuniverse.com/

https://tapuniverse.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Background Eraser」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後，會自動讀取相簿中的照片，從中找到想要去背的照片後，就可以再選擇去背方式。不過免費版本只可選用「MANUAL」手動去背。

第2步 在下方切換到第二個「Color Eraser」工具，在背景塗抹即可去除相似顏色的區塊。

第3步 若前景主體有不小心被去除的地方，可在上方切換為「Recover」後，再將其補回來即可。兩指斜拉可放大細節，也可以在左上角的「Size」調整筆粗。

第4步 下方的「Eraser」與「Scissor」可精確去除不需要的部份。

第5步 點開右上角的「齒輪」在「View Mode」可切換為「Red Mask」，可更容易檢查有沒有去背乾淨唷！選取的差不多之後，點擊右上角的「crop」進行去背。

第6步 去背後，可簡單裁切需要的影像大小。在最右側的「Background」可點擊上方的透明圖塊選擇單色或從相簿選取其它的背景照片。

第7步 以加入照片背景為例，在加入照片後可使用上方的「旋轉箭頭」調整大小與角度。

第8步 在下方切換到「Foreground」即可調整前景影像的大小與角度。

第9步 接著再使用上方的調整工具，分別調整前景與背景後，就可以點擊右上角的「save」，選擇「Save Image」或其它的分享方式。