「Background Eraser·」可聰明去背的照片合成工具（iPhone, iPad）

想要像 P 圖神人一樣可以製作出令人驚豔的合成照片，但就是卡在不會使用修圖軟體嗎？不妨就來試試「Background Eraser·」這款照片合成 App 吧！它是一款可以幫助使用者輕鬆去背並進一步合成的照片編輯工具。

提供自動與手動去背兩種選項，不過免費版本只可選用手動去背，，

但即使如此，手動去背的功能仍然相當厲害，智能橡皮擦（Smart Eraser）可以快速去除或還原相似顏色的區塊，應用在主體與背景色差大的照片中，可看到更好的效果唷！

去背後可進一步更換背景色，除了有透明、單色背景可選擇外，也可以從相簿選取其它想要使用的照片，並可分別針對前景與背景做出包含亮度、對比、色溫、模糊、透明度等調整，讓兩者可以更加融合。

下面兩張照片就是利用這款 App 所製作，有興趣的朋友可以一起來嘗試看看哦！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Background Eraser·
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Nam Le
  • 官方網站：https://tapuniverse.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Background Eraser」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

使用方法：

第1步 開啟程式後，會自動讀取相簿中的照片，從中找到想要去背的照片後，就可以再選擇去背方式。不過免費版本只可選用「MANUAL」手動去背。

 

第2步 在下方切換到第二個「Color Eraser」工具，在背景塗抹即可去除相似顏色的區塊。

 

第3步 若前景主體有不小心被去除的地方，可在上方切換為「Recover」後，再將其補回來即可。兩指斜拉可放大細節，也可以在左上角的「Size」調整筆粗。

 

第4步 下方的「Eraser」與「Scissor」可精確去除不需要的部份。

 

第5步 點開右上角的「齒輪」在「View Mode」可切換為「Red Mask」，可更容易檢查有沒有去背乾淨唷！選取的差不多之後，點擊右上角的「crop」進行去背。

 

第6步 去背後，可簡單裁切需要的影像大小。在最右側的「Background」可點擊上方的透明圖塊選擇單色或從相簿選取其它的背景照片。

 

第7步 以加入照片背景為例，在加入照片後可使用上方的「旋轉箭頭」調整大小與角度。

 

第8步 在下方切換到「Foreground」即可調整前景影像的大小與角度。

 

第9步 接著再使用上方的調整工具，分別調整前景與背景後，就可以點擊右上角的「save」，選擇「Save Image」或其它的分享方式。

 

最後更新：11-23, 2020 上午 11:17

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板