TimeYourWeb 超詳細的網頁停留時間記錄器，讓你成為瀏覽網站的時間管理大師！（Google Chrome 擴充套件）

每天打開電腦、打開瀏覽器，逛遍各大社群網站、瀏覽大大小小的網頁、看片、追劇樣樣來，但你是否曾好奇過自己每天都花了多少時間在瀏覽這些網頁，，

每個網頁又分別停留了多長時間呢？如果可以統計出這些資訊，也許就能從中發現一些可以做出改變的地方。

若想知道每天自己花費多長時間在各個網站之間流連，可以考慮將「TimeYourWeb」安裝到瀏覽器上，它是一款可記錄每個網頁停留時間的工具，安裝後不需任何設定就會開始記錄。在工具列的程式圖標上可以看到目前在該網頁已停留的時間外，只有在畫面停留在網站上時才會計算時間。

點開列表可看到三種不同的圖表，包含「摘要圖」可分別查看每日、每週、每月在各網頁停留的總時數，時間會詳細記錄至秒。「時序圖」可看到當日從打開瀏覽器之後每分每秒的網頁瀏覽時序。最後是「堆積圖」可縱觀整個月每天的瀏覽網頁狀況，可一眼看出使用時數最長與最短的天數，也可容易看出哪些網站是自己花最多時間停留的。如果有需要的話，這些統計資料都可保存為 CSV 檔下來使用。

透過「TimeYourWeb」的統計資料，就可以容易了解自己的網路使用狀況，並可依此來調整自己的網路使用習慣，有需要的朋友可以參考看看。

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： TimeYourWeb

TimeYourWeb 軟體版本： 1.0.21

1.0.21 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 1.48MiB

1.48MiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟軟體下載頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。

第2步 在工具列的圖標上就可以看到該網頁停留的時間，點開則可看到相關的統計圖表。「摘要圖」可看到每日、每週、每月各網站的停留時間。

第3步 點擊前方的「▶」可展開查看該網站下每個頁面的瀏覽時長。

第4步 在上方可切換到第二個「時序圖」，這邊可看到當日從開啟瀏覽器之後，每分每秒的網頁停留狀況，滑鼠移到色塊上就可以看到停留時間、時長與網頁網址。

第5步 最後一個是「堆積圖」會一次展開整個月每天的使用狀況，從直向柱狀堆積圖來看，很容易可以知道自己在哪一天花費較多的時間在瀏覽網頁，又哪個網頁的瀏覽時間最長。滑鼠移動到色塊上同樣可看到更詳細的資訊。

第6步 點擊箭頭所指的按鈕即可將統計資料保存為 CSV 檔。