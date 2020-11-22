FLICK SOLITAIRE 操作手感超新鮮！經典紙牌接龍遊戲（iPhone, Android）

「FLICK SOLITAIRE」是一款擁有創新操作手感的經典紙牌遊戲，在其中你可以玩到紙牌接龍、金字塔與十一對這三種不同的遊戲，每款還有簡單、中等與困難三種難度可選擇。

特殊的操作手感與華麗精緻的介面是這款遊戲最與眾不同的地方，，

三款遊戲以橫向方式排列，在遊戲當中可以隨時左右滑動切換進行不同的遊戲，就像是將這三副裨擺放在同一張桌子上，當其中一款玩膩時，只要換個座位就可以直接玩別的遊戲，不用非得要將手上的牌局結束才能更換。

提供的紙牌樣式相當多，共有 15 種，有可愛風、像素風、哥德風、簡約風等，在一開始時可免費選擇一款最喜歡的風格來進行遊戲，其它就得靠玩家在遊戲中賺取金幣，才能逐一的購買。不過每回成功過關時，也都有機會可以隨機免費獲得其中一種紙牌樣式的其中一張數字牌唷！總有一天可以全部拿到的（握拳）。喜歡紙牌遊戲的朋友，可以一起來玩玩哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： FLICK SOLITAIRE

FLICK SOLITAIRE 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Flick Games Ltd.

Flick Games Ltd. 官方網站： https://atm448cabb5ea965878ce6a.adstxtmarket.com/

https://atm448cabb5ea965878ce6a.adstxtmarket.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲在一開始，就透過拖曳遊戲名稱紙牌的方式來讓玩家認識這個有趣的操作手感。依著指引線將紙牌移動到方框中。

將名稱拼出後就可以正式進入遊戲了。首先我們可以來瀏覽所有的紙牌樣式，並從中選擇一款最喜歡的。點擊左右兩側的箭頭即可切換。

紙牌樣式很多種，而且風格差異很大，找到喜歡的就可以點擊右下角的「✓」。

接著會依序介紹三款遊戲，11 對、金字塔與紙牌接龍。點擊左上角的圖示可進入設定，可調整音量、震動，也可以切換語言介面。

如果你不太了解遊戲的玩法，在初次選擇遊戲時都會有教學可以看，如果需要的話，可點擊「Yes」，讓遊戲帶著你了解規則與操作方式。

每款遊戲都有三種難度可選擇，在重起新局時就可以看到選單。在任何時候左右滑動都可切換不同的遊戲。

當將桌面上的牌全數收完過關時，就可以獲得金幣獎勵，以及隨機解鎖一張新的紙牌。

在左上角的設定選單中，可以更改語言介面。點擊上方的箭頭可展開「紙牌選單」，除了一開始選擇的紙牌樣式以及兩款基本的樣式外，其餘的皆需使用金幣來解鎖才能選用。