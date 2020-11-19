Escape Puzzle 方塊逃脫益智遊戲，兄妹版華容道！（iPhone, Android）

喜歡益智遊戲的朋友應該都有聽過或玩過《華容道》吧？一種滑塊類的遊戲，在方形盤中放入大大小小的十個方塊，目標是在只滑動不移除方塊的條件下，將最大的方塊移出底部的洞口，屬於靜態但超級燒腦的益智遊戲

而這款來自日本的「Escape Puzzle」就有些《華容道》的味道，同樣是以滑塊的方式來進行遊戲，目標則是要將迷路兄妹所在的方塊帶至終點即可過關，在關卡中一樣會有許多各式各樣不同形狀的方塊，需利用有限的空間，想辦法喬出一條通道。

每隔大約五關還會加入一種新的遊戲元素，例如有一碰到就會失敗的「殺手方塊」或是有限制移動次數的方塊等，每個關卡都是一個新的挑戰，雖然關卡數只有 55 關，但想要打通關可沒那麼容易唷！變化多端的謎題將會激起玩家們的征服慾，喜歡邏輯解謎的朋友可以來挑戰看看

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Escape Puzzle

Escape Puzzle 軟體語言： 英文

英文 開發人員： GROUP KETCHA

GROUP KETCHA 官方網站： http://ketcha.eco.to/index.html

http://ketcha.eco.to/index.html 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 6.0 以上 / Android 2.3 以上版本

iOS 6.0 以上 / Android 2.3 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲點入「Normal game」即可從第一關開始挑戰下方的「IQ test」猜想是要挑戰完所有關卡後才會開放

每當有新的元素出現時，就會有像左圖這樣的說明畫面將兄妹所在的方塊移動到終點處即可過關囉！

關卡會慢慢的越來越困難，甚至是加入更多困難的機關像是一接觸就會直接 Game Over 的殺手方塊；必須將「鑰匙」移動到「鎖頭」位置才能打開終點大門；或是有步數限制的方塊……等，全都會讓玩家傷透腦筋哦！