「Yidget」讓桌面特定區塊保持留白，把桌布最喜歡的部份展露出來！（iPhone, iPad）

當 iPhone 升級到 iOS 14 後，雖然可以在桌面加入一些實用的小工具，但仍然無法隨自己的想法自由擺放 App 圖標，圖標們還是很堅持的要一個黏著一個排排站好，不能在想要的地方留白，把好看的桌布遮好遮滿

如果你想要讓桌面有些不同的變化，想讓圖標可以不要緊緊相依，可考慮安裝這款透明小工具「Yidget」，它可讓你在桌面加入透明的區塊，擠開 App 圖標的位置，將桌面最喜歡的部份展露出來。

透明區塊共有小、中、大三種尺寸，可分別取代 2×2、4×2 與 4×4 的桌面範圍，實際套用後的效果就像下圖這樣，雖然是用取巧的方式套入了背景圖片不是真透明，但看起來就像有那麼回兒事吧！如果你也想在桌面留白，可以一起來試試哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Yidget

Yidget 軟體語言： 繁體中文,英文,日文

繁體中文,英文,日文 開發人員： Shen-Wen Yang

Shen-Wen Yang 官方網站： https://powhu.github.io/Support/

https://powhu.github.io/Support/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 14.0 以上

iOS 14.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Yidget」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝

如何製作與加入透明小工具：

第1步 初次開啟程式會有使用教學，看完後點擊右下角的「X」關閉，接著點擊下方的「製作」從相簿挑選要使用的桌布

第2步 接著拖曳移動、縮放，將桌布調整到想要的位置與大小後，就可以點擊右下角的按鈕保存桌布調整時可參考畫面上的小工具位置，儘可能將想要保留的範圍調整到小工具的框框中下方可切換三種不同尺寸的小工具參考框

第3步 到相簿找到剛剛儲存的桌布，點擊左下角的按鈕選擇「作為背景圖片」，在設定桌布時，請用兩指向內滑動將桌布調整至最小化狀態，接著再選擇套用到「主畫面」即可

第4步 接著在桌面長按進入編輯模式，點擊左上角的「＋」開啟小工具列表然後找到「Yidget」小工具，它在列表中是沒有名字的哦！

第5步 選擇需要的小工具尺寸後，點擊下方的「加入小工具」即可加入不過這邊要特別注意，如果桌布是偏淺色的，就可能會像右圖這樣小工具與背景有色差，下面會教大家怎麼處理深色桌布則比較沒有這個問題

第6步 因為我想留白的是桌布中間的範圍，所以將小工具調整到想要的位置，但小工具還是原來上方的影像，所以需長按小工具進入「編輯小工具」來做調整

第7步 接著只要選擇對應的位置即可完成設定囉！

如何處理小工具與桌布色差：

第1步 如果你的小工具與桌布的影像有色差，可在套用桌布後，長按進入編輯模式，向左滑動至出現空白桌面後，進行截圖

第2步 接著再回到主程式中，點擊下方的「製作」從相簿找到剛剛的桌面截圖，再點擊右下角的按鈕保存

第3步 回到桌面就可以看到色差消除囉！