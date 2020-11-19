イラストレイン 畫風超可愛的插圖素材網站，免費可商用！

「イラストレイン」（illustrain）是一個來自日本的插圖素材網站，其所提供的插圖類型相當豐富，從食衣住行到動物、醫療、運動、學校、生肖、季節、節日等，，

手繪畫風十分可愛。

所有的圖片皆可免費下載並可無償使用於個人或商業用途，無論是網頁、電視、部落格、雜誌、食譜、賀卡還是廣告傳單等，只要是一般正常使用都沒問題。網站上的圖片素材皆為透明背景的 PNG 圖檔，透過滑鼠右鍵即可另存下來使用，不需登入、註冊或是輸入驗證碼。

透明背景的素材，在後續使用上更加方便，不需額外的加工就能直接使用。雖然有部份的主題是為日本當地所設計的，像是女兒節、成人式、忘年會等或是人物分類中多有穿著和服的造型等，但還是很多通用的素材主題可以選用哦！推薦給大家來挖挖寶！

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網站畫面：

開啟網站就可以看到最近更新的素材主題，往下拉就有完整的分類型以參考。

 

看不懂日文沒關係，網頁翻譯一下就大致都可以了解內容了。

 

點入分類就可以看到相關的素材內容。

 

再點開圖片就能點擊「free download」另開視窗，在圖片上按滑鼠右鍵選擇「另存圖片」即可將圖片下載回來囉！

 

最後更新：11-19, 2020 下午 4:39

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