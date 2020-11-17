快來打開 Facebook 手機版「夜間模式」，睡前滑 FB 不用再怕被閃瞎！

之前就有聽到 Facebook iOS 版本有釋出「夜間模式」給使用者選用，但因為當時只開放給一小部份的使用者，所以有沒有這選項還得看緣份，，

不過就在前一陣子 Facebook 手機版的「夜間模式」已正式開放公測囉！

如果你也想試試看，可以到 Facebook 的功能選單中，點開「設定和隱私」就可以看到「夜間模式」選項，除了可以選擇開啟或關閉外，也可以選擇「系統」，就能跟著手機的系統設定隨時間自動更換頁面的顏色了。

但若你在選單中還是沒看到「夜間模式」，可先檢查 Facebook 是否已更新至最新版本，若已是最新版還是沒看到，那麼也許你該考慮更新到 iOS 14。至於 Android 使用者目前就還得再多等等了。

接著就來搭配截圖看看如何設定吧！黑底的 Facebook 果然就是舒服一些啊～以後睡前可以多滑兩下了！（誤）

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使用方法：

打開 Facebook App，點擊右下角的「≡」選單鈕，展開最下方的「設定和隱私」就可以看到「夜間模式」。可直接「開啟」或是選擇「系統」即可隨時間自動切換。

 

在光線昏暗的環境下，黑底搭配灰色文字看起來就是比較不刺眼，但還是建議盡量不要在昏暗的地方滑手機啦～

 

如果想要隨系統自動切換，記得在 iPhone 設定中的「螢幕顯示與亮度」必須開啟「自動」選項，才會隨著時間設定自動切換成夜間模式哦！

 

最後更新：11-17, 2020 下午 12:03

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