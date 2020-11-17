「成語接龍闖關」瘋狂無限成語接龍遊戲，挑戰你大腦中的成語詞庫！（Android）

說到成語接龍，你腦海裡想到的是什麼模樣呢？我想像的是利用上一句的結尾字來做為下一句的開頭，例如一葉障目、目不暇接、接二連三、三人成虎、虎落平陽、陽關大道……等，，

不過在 Google Play 裡與成語接龍相關的遊戲，大多都是以填字遊戲的方式來進行，與一般認定的＂接龍＂意思不太一樣，如果你想玩真正的接龍，可以來試試這款「成語接龍闖關」。

它正是以上個成語的最後一個字做為下個成語的開頭來進行的成語接龍遊戲。規則很簡單，只要從四個成語中選擇一個開始接龍，就可以一直玩到最後一個成語的最後一個字再也無法做為其它成語的開頭為止。（好繞口，但我知道你懂！）

不過遊戲還是會提供字庫選項讓玩家選擇，而非由玩家憑空填字，可從字庫裡尋找需要的單字來組成成語，如果遇到卡關的狀況，在遊戲裡也有提供許多的道具可使用，例如可以查詢成語、更換字庫或是翻閱詞典來找到需要的成語，但使用這些道具可是需要花費金幣的唷！

在遊戲中成功接龍可累積經驗值，當玩家升等時就可以獲得金幣獎勵，在接龍的過程中也有機會可以免費獲得道具。不需網路也能玩，很適合正在學習成語或是想複習成語的朋友來玩哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 成語接龍闖關

成語接龍闖關 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Brainjoy Games

Brainjoy Games 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.4 以上版本

Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「成語接龍闖關」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

初次遊戲點入「開始遊戲」就會進行遊戲教學。根據第一句成語的尾字來接下一句成語的開頭，在下方的字庫中選字，接出正確的成語即可再接下一句。

填入成語時，可累積上方的經驗值，當升級時就可以獲得金幣獎勵。

當接龍的格子都用滿後，就會再從最後一句當做開頭繼續接，接到接不下去為止。

如果真的接不出來，可以使用下方的道具來輔助。例如「放大鏡」可用首字來查詢，點擊想要查詢的首字就可以看到相關的成語，點擊即可直接填入。要好好選，才能讓後續更好接下去。

也可以在左上角點入「成語大全」，輸入其中一個字來查詢成語。可用金幣來購買或看廣告來換取查詢次數。點擊成語可查看其釋義。

當遇到最後一個成語的尾字無法再接任何成語時，遊戲就會結束。在開啟「新遊戲」時，就可以自己從四個成語中選擇想要開頭的成語。