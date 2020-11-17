Make rounded corner image 線上圖片圓角裁切器

一般照片或圖片大多都是方角的居多，如果想將它們的四個角都變成圓角，又不擅長操作修圖軟體的話，，

只要打開「Make rounded corner image」這個網站，就可以免費線上製作囉！

將圖片丟進網站後，再使用滑桿設定需要的圓角程度，就可以立即獲得一張變成圓角的圖片，圓角程度可設定 1~1000 的數值，若想要將照片裁切成圓形的話，直接設定為 1000 即可，沒有複雜的設定欄位，操作相當簡單。

可支援使用大多數常見的圖檔格式，例如 jpg, jpeg, png, bmp 等，不限制圖檔大小與尺寸，產出的圓角圖片可直接以 PNG 格式保存到電腦中，圓角的部份會保留透明度唷！有需要的朋友可以參考看看。

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網站名稱： Make rounded corner image

Make rounded corner image 網站網址：https://round-corner.imageonline.co/

使用方法：

第1步 開啟網頁後，可點擊灰色區塊從電腦選取照片或直接將照片拖曳至此處。

第2步 接著在下方拖曳滑桿調整需要的圓角程度，然後點擊「Round corner」。

第3步 在右側可預覽圓角的效果，若覺得還需調整，可重覆第2步重新調整。OK 的話則可直接點擊「Download」將圓角圖片下載回來。