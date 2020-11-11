inPixio 簡單、快速的線上免費照片去背工具

幫照片去背對專業的設計師來說是輕而易舉的事，不過要去得精細，還是得花費一些時間，，

但上述的這些線上去背工具回存的照片幾乎都有尺寸上的限制，對於後續的運用多少都會有所影響，而本篇要介紹的「inPixio Remove Background」也是一款線上的去背工具，雖然必須手動來圈選標記要去除與保留的範圍，但去背後的照片回存還是原尺寸大小，要再加工編輯都很好用哦！

「inPixio」本身就是一家圖像編輯軟體開發商，「inPixio Remove Background」則是他們提供的線上去背服務，將照片上傳後，只要大略標記出要去背與保留的部份，程式就能自動辨識進行去背動作，效果相當不錯。如果有不夠完美的地方，只要在手動標記時多畫一些範圍，就可以獲得更精確的去背結果囉！完成編輯的照片可直接回存到電腦中使用，完全免費、無需註冊，有需要的朋友可以試試看唷！

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網站名稱： inPixio Remove Background

inPixio Remove Background 網站網址：https://www.inpixio.com/remove-background/

使用方法：

第1步 開啟網頁後，可將照片拖曳到左邊的虛線框中或點擊右側的「CHOOSE A PHOTO」從電腦中選取照片。

第2步 接著使用右側的「Remove」（紅筆）來圈選出要去背的範圍，「Keep」（綠筆）標記要保留的部份。「Correct」可修正筆畫。下方還可調整筆刷的粗細與羽化程度。

第3步 圈選時不需要太過精確，大概畫一下即可，接著按下「APPLY」等待程式執行去背。

第4步 完成去背後，點擊右側的「SAVE YOUR PHOTO」即可將照片下載回來使用。

第5步 如果覺得有不太完美的地方，可以在圈選時多畫幾筆，例如覺得頭頂的部份有些缺角，在圈選時就可以把它圈好圈滿，這樣去背時就可以保留得較完整囉！