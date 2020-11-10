Poor Thief! 滑動式解謎遊戲，失敗反而是解題的關鍵！（iPhone, Android）

「Poor Thief!」是一款透過滑動來進行的解謎遊戲，在關卡中玩家要操縱的是一個小偷，每回滑動他都必須撞到牆或其它障礙物才會停下來，，

而最重要的任務就是偷到最後的鑽石即可過關。

不過必須特別注意的是每關都有限制的最佳步數，需在此步數內完成才能拿到關卡的「星星」。另外千萬別擔心失敗，因為有時失敗所產生的「R.I.P」墓碑也是幫助過關的關鍵，墓碑將可以幫助玩家擋住危險唷！

遊戲共有 3 個主題，每個主題各有 18 個關卡。隨著關卡的進行，將會加入更多有趣的元素，例如以擁有的「金幣」數量決定是否開啟的金色閘門。在這款遊戲中金幣並不是收集的主要目標，而是開啟閘門的鑰匙，另外還有會跟著小偷同步移動的石塊等，全都是給玩家的挑戰與驚喜哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Poor Thief!

Poor Thief! 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Beep Yeah LLC

Beep Yeah LLC 官方網站： https://beepyeah.itch.io/

https://beepyeah.itch.io/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11 以上 / Android 6.0 以上版本

iOS 11 以上 / Android 6.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

在螢幕上滑動即可控制小偷的前進方向，但每回的移動都必須碰到牆或障礙物才會停止。在步數內拿到最後的「鑽石」即可過關並獲得「星星」。

部份關卡會看到「尖刺」的出現，此時必須讓小偷犧牲一下，變成「墓碑」後就可以創造一條安全的路了。死掉也算一步，只要能在步數內完成都同樣可獲得「星星」。

當關卡中出現「金幣」時，不用太開心的要把它們全都吃掉，因為它們只是開啟閘門的鑰匙。閘門上的數字代表必須擁有的金幣數，獲得 1 枚金幣時，1 號閘門就會開啟，以此類推。

不過要是吃超過數量金幣，門打不開該怎麼辦呢？這時只再吃到「－」就可以減掉一枚金幣了。

後續的關卡會有很多看起來很吸引人的金幣，千萬不要被它迷惑了，只取需要的部份就可以了！接下來就交給各位來解謎啦！