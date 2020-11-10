Pic Wall 可輪播照片牆桌面小工具，最多可放置 10 組照片（iPhone, iPad）

當 iPhone 可以在桌面上放入各種五花八門的小工具時，你會選擇擺放什麼呢？如果你特別喜歡拍照，又想要能夠隨時的回顧這些珍貴的照片，，

怎麼可以錯過「Pic Wall」這款照片牆桌面小工具呢？

「Pic Wall」提供 2×2 與 4×4 兩種尺寸大小的照片桌面小工具，每個小工具可擺放一組照片，每組最多可加入 6 張照片，還可設定輪播，最短 15 分鐘，最長則可 2 小時更換一次，只要切換到桌面就能隨機回味欣賞一番。

相框的部份有木質框、底片風格、黑框、白框、無框等 8 種不同的設計，可依喜好來做選擇。在桌面上最多一次可同時擺放 10 組不同內容的照片，不過有點可惜的是照片組合似乎無法重覆編輯，之後若想抽換部份組別的照片，只能整組重新選擇囉！喜歡欣賞照片的朋友，可以參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Pic Wall
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Long Li
  • 官方網站：http://alithink.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 14.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Pic Wall」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

使用方法：

第1步 開啟程式後，點擊「Photo」從相簿中選取要放入的照片，最多可選擇 6 張，選擇後點擊右上角的「加入」。

 

第2步 因為照片全都會以方形呈現，所以可以點擊「Crop」來調整照片要顯示的範圍。點擊「Pic1」可選擇要編輯的照片編號。

 

第3步 點擊「MemoryBlack」可以選擇其它的相框類型。

 

第4步 點入「15 mins」可調整輪播的時間。

 

第5步 點入「Widget Select」可選擇組別，最多可設定 10 組不同的照片組合。

 

第6步 接著到桌面長按進入編輯模式，點擊左上角的「＋」，在清單中找到「Pic Wall」。

 

第7步 有兩種小工具尺寸可選擇，點擊下方的「加入小工具」即可新增至桌面。

 

第8步 新增的小工具都會預設顯示第一組照片，長按小工具後，點入「編輯小工具」就可以再選擇其它的組別囉！

 

最後更新：11-10, 2020 下午 3:24

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